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Fase de grupos copa 2026

João Fonseca terá maratona de torneios até o fim da temporada; confira a agenda

O brasileiro já tem data para retornar as quadra e no final de agosto terá pela frente o US Open

João Fonseca: o primeiro compromisso do brasileiro em agosto será o Masters 1000 de Montreal (Thomas COEX / AFP)

João Fonseca: o primeiro compromisso do brasileiro em agosto será o Masters 1000 de Montreal (Thomas COEX / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 22 de julho de 2026 às 18h01.

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João Fonseca já tem definida a sequência de competições que disputará na reta final da temporada. Atual número 28 do mundo, o brasileiro iniciará sua agenda no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, e seguirá uma maratona de torneios até o final de 2026.

O primeiro compromisso será o Masters 1000 de Montreal, disputado entre os dias 1º e 13 de agosto. Graças à sua posição no ranking da ATP, João Fonseca será um dos cabeças de chave da competição.

Na última atualização do ranking, o brasileiro caiu da 27ª para a 28ª posição, mas manteve seu lugar entre os 30 melhores do circuito. Atualmente, ele soma 1.710 pontos e busca bons resultados para seguir entre os cabeças de chave nas principais competições da temporada.

Na sequência, João Fonseca viaja para os Estados Unidos, onde disputará o Masters 1000 de Cincinnati, em Ohio, entre os dias 13 e 23 de agosto. Assim como Montreal, o torneio é considerado um dos eventos preparatórios para o US Open.

No quarto e último Grand Slam do ano, o brasileiro já está garantido na chave principal e tenta permanecer entre os 32 melhores do ranking para entrar como cabeça de chave.

Na edição passada do US Open, o jovem brasileiro estreou com vitória sobre o sérvio Miomir Kecmanovic por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 7/6 e 6/3. Na segunda rodada, porém, acabou eliminado pelo tcheco Tomáš Macháč, também em sets diretos, por 7/6, 6/2 e 6/3.

Após o Grand Slam, João Fonseca retornará ao Brasil para defender a seleção nacional na Copa Davis. O confronto contra a Suíça será disputado no Rio de Janeiro, entre os dias 18 e 19 de setembro.

A temporada será encerrada com uma passagem pela Ásia. O brasileiro disputará o ATP 500 de Tóquio, entre 30 de setembro e 6 de outubro, antes de fechar sua agenda no Masters 1000 de Xangai, marcado para o período de 7 a 18 de outubro.

Agenda de João Fonseca

  • Masters 1000 de Montreal: 1º a 13 de agosto
  • Masters 1000 de Cincinnati: 13 a 23 de agosto
  • US Open: 22 de agosto a 13 de setembro
  • Copa Davis: 18 e 19 de setembro
  • ATP 500 de Tóquio: 30 de setembro a 6 de outubro
  • Masters 1000 de Xangai: 7 a 18 de outubro
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