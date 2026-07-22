João Fonseca terá maratona de torneios até o fim da temporada; confira a agenda

João Fonseca já tem definida a sequência de competições que disputará na reta final da temporada. Atual número 28 do mundo, o brasileiro iniciará sua agenda no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, e seguirá uma maratona de torneios até o final de 2026.

O primeiro compromisso será o Masters 1000 de Montreal, disputado entre os dias 1º e 13 de agosto. Graças à sua posição no ranking da ATP, João Fonseca será um dos cabeças de chave da competição.

Na última atualização do ranking, o brasileiro caiu da 27ª para a 28ª posição, mas manteve seu lugar entre os 30 melhores do circuito. Atualmente, ele soma 1.710 pontos e busca bons resultados para seguir entre os cabeças de chave nas principais competições da temporada.

Na sequência, João Fonseca viaja para os Estados Unidos, onde disputará o Masters 1000 de Cincinnati, em Ohio, entre os dias 13 e 23 de agosto. Assim como Montreal, o torneio é considerado um dos eventos preparatórios para o US Open.

No quarto e último Grand Slam do ano, o brasileiro já está garantido na chave principal e tenta permanecer entre os 32 melhores do ranking para entrar como cabeça de chave.

Na edição passada do US Open, o jovem brasileiro estreou com vitória sobre o sérvio Miomir Kecmanovic por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 7/6 e 6/3. Na segunda rodada, porém, acabou eliminado pelo tcheco Tomáš Macháč, também em sets diretos, por 7/6, 6/2 e 6/3.

Após o Grand Slam, João Fonseca retornará ao Brasil para defender a seleção nacional na Copa Davis. O confronto contra a Suíça será disputado no Rio de Janeiro, entre os dias 18 e 19 de setembro.

A temporada será encerrada com uma passagem pela Ásia. O brasileiro disputará o ATP 500 de Tóquio, entre 30 de setembro e 6 de outubro, antes de fechar sua agenda no Masters 1000 de Xangai, marcado para o período de 7 a 18 de outubro.

Agenda de João Fonseca