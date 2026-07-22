Auxiliar da Argentina pede desculpas após confusão com Dani Olmo na final da Copa

A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 segue rendendo desdobramentos fora das quatro linhas. Após a confusão generalizada registrada logo após o apito final, Roberto Ayala, auxiliar técnico de Lionel Scaloni, pediu desculpas pelo episódio envolvendo o meia espanhol Dani Olmo.

A confusão começou imediatamente após o encerramento da partida, vencida pela Espanha por 1 a 0, na prorrogação. Jogadores e integrantes das duas comissões técnicas se envolveram em um princípio de tumulto no gramado.

Durante o episódio, Ayala foi acusado de acertar um soco em Dani Olmo. Em entrevista à Esports Migdia, de Valência, o ex-zagueiro argentino lamentou sua atitude e afirmou que pretende pedir desculpas pessoalmente ao jogador espanhol.

"Obviamente, lamento. Devido à minha posição, não posso permitir que um sentimento, ou algo que eu possa receber da outra parte, altere meu humor e minhas ações. Lamento. Para mim, essas coisas ficam no passado, e ponto final", afirmou.

O auxiliar também tentou minimizar a gravidade da ação. Segundo Ayala, houve apenas um empurrão, e não um soco, como foi relatado por parte da imprensa.

"Para mim, as coisas precisam ser encerradas aqui. Foi mais um empurrão do que qualquer outra coisa, não um soco como alguns estão dizendo, e foi aí que terminou. Foi uma reação a um comentário, mas só isso. Se eu o vir, obviamente pedirei desculpas pessoalmente", completou

Derrota segue repercutindo

O vice-campeonato da Argentina também provocou forte repercussão entre os torcedores nas redes sociais. Desde o fim da decisão, diversas teorias da conspiração passaram a circular na internet tentando explicar a derrota para a Espanha.

Uma das principais ganhou força após a divulgação de um vídeo gravado na saída do vestiário argentino antes da final. Nas imagens, Lionel Messi conversa com os companheiros e pede tranquilidade ao grupo antes da entrada em campo. O trecho rapidamente viralizou e passou a ser usado por alguns torcedores para alimentar especulações sobre supostos acontecimentos nos bastidores da decisão.