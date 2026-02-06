Olimpíadas de Inverno: Por que ter dentes quebrados é uma 'honra' no hóquei?

O hóquei no gelo é conhecido pelo contato físico intenso e pela alta velocidade do jogo. O disco pode ultrapassar 160 km/h, e choques corporais fazem parte da dinâmica da modalidade.

Nesse contexto, a perda de dentes se tornou um símbolo de força recorrente entre os atletas. Durante décadas, jogadores competiram sem proteção facial completa, como forma de demonstrar resistência física e intimidar adversários. Sorrisos desdentados passaram a ser associados à identidade do esporte e à honra.

Essa cultura de força ajuda a explicar outro elemento marcante do hóquei: as brigas durante as partidas.

Origem das brigas no hóquei

As lutas surgiram no Canadá, no século 19, quando o hóquei ainda não tinha regras bem definidas. Com o crescimento do esporte na América do Norte, as brigas passaram a ser incorporadas ao jogo em vez de eliminadas.

A principal responsável por essa regulamentação é a NHL (National Hockey League), liga profissional de hóquei no gelo dos Estados Unidos e do Canadá, considerada a mais forte do mundo.

Na NHL, as brigas são permitidas sob regras específicas. Os confrontos devem ocorrer de forma direta, entre dois jogadores, sem uso de tacos e com interrupção obrigatória quando um atleta cai no gelo.

A punição padrão é a exclusão de cinco minutos, sem expulsão automática. Esse modelo transformou as lutas em parte do espetáculo e da cultura da liga.

Apesar da permissividade com brigas, o hóquei passou por mudanças importantes. O capacete se tornou obrigatório, e muitos atletas adotaram viseiras ou grades completas, além de protetor bucal.

As brigas são permitidas nas Olimpíadas?

Em competições internacionais, o hóquei segue regras diferentes das adotadas pela NHL. Esses torneios são organizados pela IIHF (International Ice Hockey Federation), federação internacional responsável pelo hóquei no gelo fora da América do Norte.

A IIHF governa campeonatos mundiais e o hóquei nos Jogos Olímpicos de Inverno. Seu regulamento não incorpora a tradição das brigas.

Segundo o livro de regras da IIHF, qualquer tipo de briga é proibido. A entidade define luta como a troca de socos ou confrontos físicos que dificultem a intervenção dos árbitros.

A punição prevista é expulsão imediata, com possibilidade de suspensão. Não há exclusão temporária, como ocorre na NHL.

Por isso, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, as brigas — apesar de tradicionais no hóquei profissional — não serão permitidas, mesmo que os dentes quebrados e o contato físico continuem fazendo parte do esporte.