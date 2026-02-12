'Heated Rivalry': como a série se tornou um fenômeno do streaming

Heated Rivalry se tornou rapidamente um dos maiores fenômenos televisivos recentes. Logo antes de uma estreia discreta no streaming canadense Crave, a série foi adquirida pela HBO Max, em uma aposta improvável do streaming.

Após a explosão na popularidade da trama de romance e rivalidade de dois jogadores profissionais de hóquei, Heated Rivalry acumulou impressionantes 9 milhões de espectadores por episódio na HBO Max.

Mesmo sem figurar entre os maiores sucessos absolutos de audiência do streaming no último ano, a produção teve um crescimento vertiginoso em poucas semanas. Isso é raro no momento atual da indústria televisiva, dominada por grandes lançamentos de títulos já atrelados a obras de sucesso.

Como 'Heated Rivalry' foi criada?

A série foi criada, escrita e dirigida por Jacob Tierney a partir do romance homônimo de Rachel Reid, parte da série literária Game Changers. A saga de romance LGBT+ é conhecida por seu tom explícito e conquistou jovens leitoras.

Tierney conta que a ideia surgiu durante a pandemia, quando "devorou" os livros sem imaginar, a princípio, uma adaptação para a TV.

“Eu pensava: ‘Isso é explícito demais, como colocar isso na televisão?’”, disse Tierney à Variety. A virada veio quando ele percebeu o potencial da história como propriedade intelectual. “Talvez isso seja algo que realmente mova o ponteiro”, afirmou.

O projeto foi levado ao streaming Crave, que abraçou a proposta mesmo diante do conteúdo sexual explícito.

“Todo mundo achou os roteiros incríveis”, afirmou Justin Stockman, vice-presidente de conteúdo da Bell Media, proprietária do serviço. “E alguém disse: ‘É picante! Não há muito disso na TV hoje’”, disse à Variety.

A HBO Max entrou em cena apenas nove dias antes da estreia da série. O serviço de streaming adquiriu os direitos rapidamente e não teve tempo para uma campanha promocional robusta.

A emissora não é estranha às séries com conteúdo explícito, mas a aquisição tão rápida de um produto cujo nome, até o momento, não era popular foi um tiro no escuro que acertou em cheio.

O sucesso improvável da série

Lançada no fim de novembro do ano passado com pouca divulgação, Heated Rivalry começou modestamente: cerca de 30 milhões de minutos assistidos em sua semana de estreia nos EUA, segundo a plataforma de dados Luminate.

Em menos de um mês, esse número saltou para mais de 324 milhões de minutos, um crescimento de mais de dez vezes.

“É altamente incomum”, disse Tyler Aquilina, analista da Luminate, ao New York Times. “É raro uma série crescer desse jeito.”

Na HBO Max, a série se tornou o maior título adquirido não animado desde o lançamento da plataforma, segundo dados divulgados pelo Hollywood Reporter, com a média de 9 milhões de espectadores por episódio nos Estados Unidos.

Ainda assim, o sucesso não apareceu nos famosos rankings da Nielsen, especialista em mediação de audiência. O motivo para isso é a série ser classificada como “adquirida”, uma categoria dominada por produções com centenas de episódios, como Grey’s Anatomy.

A produção já foi renovada para a segunda temporada, anunciada em dezembro. A próxima etapa da série mantém a liberdade criativa de Tierney e da produtora Accent Aigu Entertainment.

Mesmo com o sucesso, ainda não foram feitas promessas de estreia imediata para este ano. O criador garante cautela. “Não quero lançar uma segunda temporada apressada só porque a série é popular”, afirmou à Variety.

Qual é o enredo de Heated Rivalry?

A trama acompanha Shane Hollander (Hudson Williams), um astro canadense do hóquei, e Ilya Rozanov (Connor Storrie), seu maior rival russo no gelo.

O relacionamento começa com encontros secretos e intensos e evolui para uma história de amor marcada por tensão, desejo e medo de assumir a própria identidade em um ambiente esportivo altamente conservador.

As cenas de sexo explícitas chamaram atenção, mas, segundo Bloys, elas cumprem um papel narrativo. “Elas refletem aquela sensação de urgência de quem vive escondido”, disse o chefe do HBO Max ao New York Times. “Amplificam o que a série quer contar.”

O público feminino acabou se tornando maioria. Antes do final da primeira temporada, 53% da audiência era composta por mulheres, número que subiu para cerca de dois terços nas semanas seguintes, de acordo com a HBO Max.

Onde posso assistir Heated Rivalry?

Heated Rivalry chega ao Brasil nesta sexta-feira, 13, em pleno Carnaval. A página da série já está disponível na plataforma de streaming.

A partir do lançamento do primeiro episódio da temporada, os capítulos serão lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras. Com seis episódios ao todo, o final está previsto para 20 de março.