Hóquei nas Olimpíadas: EUA vence após 46 anos de 'jejum' de ouro e derrota campeão absoluto

Os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro no hóquei nas Olimpíadas de Inverno 2026 ao derrotar o Canadá por 2 a 1 na prorrogação, na final masculina disputada neste domingo, 22. O gol decisivo foi marcado por Jack Hughes no tempo extra, garantindo o terceiro título olímpico da história da equipe norte-americana na modalidade e o primeiro desde 1980.

A decisão integrou o programa dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, realizados em Milano-Cortina 2026, e reuniu elencos formados por atletas da NHL, principal liga profissional da modalidade, o que elevou o nível técnico do confronto.

A conquista ocorreu exatamente 46 anos após o histórico ouro dos EUA em Lake Placid 1980, resultado conhecido como “Miracle on Ice” (Milagre no Gelo, em tradução livre), frequentemente citado como um dos momentos mais marcantes do hóquei nas Olimpíadas.

Como foi a final do hóquei nas Olimpíadas de Inverno 2026

O jogo começou em ritmo intenso, com as duas seleções pressionando desde o primeiro faceoff. Os Estados Unidos abriram o placar aos seis minutos do primeiro período. Quinn Hughes e o capitão Auston Matthews participaram da jogada que terminou com finalização de Matt Boldy, superando o goleiro Jordan Binnington.

O Canadá reagiu no segundo período, após sequência de pressão ofensiva. O empate veio com gol de Cale Makar, em jogada construída com Devon Toews, deixando o confronto em 1 a 1.

A partida seguiu equilibrada até o fim do tempo regulamentar, com destaque para o goleiro norte-americano Connor Hellebuyck, que acumulou 40 defesas e manteve os EUA na disputa durante os momentos de maior volume ofensivo canadense.

Gol na prorrogação define o ouro no hóquei nas Olimpíadas

Sem novos gols no terceiro período, a decisão do ouro no hóquei nas Olimpíadas foi para a prorrogação em formato três contra três. Jack Hughes marcou o gol de ouro e garantiu o título para os Estados Unidos.

O resultado também marcou um torneio de destaque para a família Hughes. Quinn Hughes já havia decidido o jogo das quartas de final contra a Suécia na prorrogação, e Jack repetiu o feito na final. A mãe dos atletas, Ellen Hughes, integra a comissão ligada ao hóquei feminino dos EUA, que também conquistou medalha de ouro nos Jogos.

Pódio do hóquei masculino nas Olimpíadas de Inverno 2026

Além do ouro dos Estados Unidos e da prata do Canadá, a medalha de bronze ficou com a Finlândia, que venceu a Eslováquia na disputa pelo pódio.