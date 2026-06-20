'Off Campus': série já prepara mudanças importantes para a 2ª temporada

O sucesso de "Off Campus" garantiu uma rápida renovação da série pelo Prime Video. Depois de conquistar os fãs com a história de Hannah Wells e Garrett Graham, a adaptação baseada nos livros de Elle Kennedy já se prepara para explorar novos romances e ampliar o universo da Universidade Briar.

Embora a plataforma ainda não tenha divulgado uma data de estreia, alguns detalhes sobre a trama e o elenco da segunda temporada já estão sendo especulados.

Quem vão ser os protagonistas da 2ª temporada de 'Off Campus'?

Segundo a Capricho, uma das maiores novidades é que Dean Di Laurentis e Allie Hayes devem ganhar mais espaço nos próximos episódios. O relacionamento dos dois começou a ser desenvolvido ainda na primeira temporada e tudo indica que a continuação aprofundará a história do casal.

A adaptação também deve explorar a chegada de Hunter Davenport, personagem que promete mexer com a dinâmica entre Dean e Allie. Nos livros, ele possui uma ligação importante com o universo expandido de "Briar U", série derivada criada por Elle Kennedy.

Logan e Grace terão destaque

Apesar do foco em Dean e Allie, a história de John Logan e Grace Ivers também terá papel importante na nova temporada. Nos romances originais, Logan protagoniza o segundo livro da saga principal, enfrentando conflitos familiares enquanto tenta construir um relacionamento com Grace.

A atriz India Fowler já foi confirmada no elenco como Grace, enquanto Antonio Cipriano retorna ao papel de Logan. A expectativa dos fãs é que a série desenvolva os dois romances em paralelo, algo diferente da estrutura adotada nos livros.

Quem volta para a nova temporada?

Ainda segundo a Capricho, o elenco principal deve retornar quase completo. Entre os nomes esperados estão Ella Bright (Hannah), Belmont Cameli (Garrett), Mika Abdalla (Allie), Stephen Kalyn (Dean) e Antonio Cipriano (Logan).

Também existe a expectativa de que novos personagens da saga literária sejam introduzidos, incluindo Sabrina James, figura importante nos livros e futura parceira romântica de Tucker.

O futuro do universo 'Off Campus'

Com a renovação garantida e novas histórias a caminho, o Prime Video parece determinado a transformar "Off Campus" em uma franquia de longo prazo.

A introdução de personagens ligados a "Briar U" na segunda temporada da série indica que a adaptação pode expandir ainda mais o universo criado por Elle Kennedy nos próximos anos.