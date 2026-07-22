Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Mestres do Universo', live-action de He-Man, chega ao streaming; veja onde assistir

Produção estrelada por Nicholas Galitzine já está disponível online e marca a nova fase da clássica franquia da Mattel

'Mestres do Universo': reboot em live-action de He-Man chega ao catálogo do Prime Video poucas semanas após a estreia nos cinemas (Divulgação/Prime Video)

'Mestres do Universo': reboot em live-action de He-Man chega ao catálogo do Prime Video poucas semanas após a estreia nos cinemas (Divulgação/Prime Video)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de julho de 2026 às 13h00.

Tudo sobreFilmes
Saiba mais

Os fãs de He-Man já podem revisitar Eternia sem sair do sofá. "Mestres do Universo", nova adaptação em live-action da clássica franquia da Mattel, estreou nesta quarta-feira, 22, no Prime Video, ampliando o alcance do filme poucas semanas após sua passagem pelos cinemas.

Onde assistir?

A produção está disponível com exclusividade no Prime Video para assinantes da plataforma. O longa estreou nos cinemas em 4 de junho e chegou ao streaming cerca de sete semanas depois. A estratégia adotada pela Amazon MGM Studios levou o filme diretamente ao catálogo do Prime Video, sem uma longa janela de aluguel digital antes da inclusão no serviço por assinatura.

A nova adaptação conquistou 66% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e recebeu nota B do público na CinemaScore. Os números indicam uma recepção mais positiva do que a registrada pelo filme de 1987, estrelado por Dolph Lundgren.

Qual é a história do filme?

A trama acompanha o príncipe Adam, vivido por Nicholas Galitzine, que passou anos na Terra antes de retornar ao planeta Eternia.

Ao reencontrar seu mundo dominado por Skeletor, ele precisa aceitar seu destino, empunhar a Espada do Poder e assumir a identidade de He-Man para enfrentar as forças do vilão.

Elenco reúne nomes conhecidos

Além de Nicholas Galitzine no papel principal, o elenco conta com Jared Leto como Skeletor, Camila Mendes interpretando Teela e Idris Elba vivendo Duncan, também conhecido como Mentor (Man-at-Arms). A direção é de Travis Knight, responsável por "Bumblebee".

Confira o trailer de 'Mestres do Universo':

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:Amazon Prime VideoFilmes

Mais de Pop

Jão deixa surpresa escondida no Google para os fãs; veja como encontrar

Elon Musk promete filme de 'A Odisseia' feito por IA até o fim do ano

Música inédita de Marília Mendonça é lançada no aniversário da cantora; confira

Nasceu entre 2001 e 2005? Veja os clipes e músicas que marcaram o Brasil e o mundo na época

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Nova lei aproxima mercado brasileiro de tintas dos padrões internacionais

Pop

Jão deixa surpresa escondida no Google para os fãs; veja como encontrar

ESG

RS enfrenta novo teste de resiliência climática: Rio Taquari volta a bater cota de inundação

Casual

A tendência dos coquetéis salgados ganha uma vodca exclusiva