'Mestres do Universo', live-action de He-Man, chega ao streaming; veja onde assistir

Os fãs de He-Man já podem revisitar Eternia sem sair do sofá. "Mestres do Universo", nova adaptação em live-action da clássica franquia da Mattel, estreou nesta quarta-feira, 22, no Prime Video, ampliando o alcance do filme poucas semanas após sua passagem pelos cinemas.

Onde assistir?

A produção está disponível com exclusividade no Prime Video para assinantes da plataforma. O longa estreou nos cinemas em 4 de junho e chegou ao streaming cerca de sete semanas depois. A estratégia adotada pela Amazon MGM Studios levou o filme diretamente ao catálogo do Prime Video, sem uma longa janela de aluguel digital antes da inclusão no serviço por assinatura.

A nova adaptação conquistou 66% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e recebeu nota B do público na CinemaScore. Os números indicam uma recepção mais positiva do que a registrada pelo filme de 1987, estrelado por Dolph Lundgren.

Qual é a história do filme?

A trama acompanha o príncipe Adam, vivido por Nicholas Galitzine, que passou anos na Terra antes de retornar ao planeta Eternia.

Ao reencontrar seu mundo dominado por Skeletor, ele precisa aceitar seu destino, empunhar a Espada do Poder e assumir a identidade de He-Man para enfrentar as forças do vilão.

Elenco reúne nomes conhecidos

Além de Nicholas Galitzine no papel principal, o elenco conta com Jared Leto como Skeletor, Camila Mendes interpretando Teela e Idris Elba vivendo Duncan, também conhecido como Mentor (Man-at-Arms). A direção é de Travis Knight, responsável por "Bumblebee".

Confira o trailer de 'Mestres do Universo':