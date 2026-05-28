Neymar pode ficar fora da Copa do Mundo? Entenda cenário do jogador na Seleção

A presença de Neymar na Copa do Mundo ainda não está garantida.

Mesmo convocado por Carlo Ancelotti, o atacante convive com uma lesão na panturrilha direita e segue sob avaliação da comissão técnica da seleção brasileira, o que mantém aberta a possibilidade de uma desconvocação antes da estreia do Brasil.

A CBF já tinha conhecimento do problema muscular antes mesmo da convocação.

O Santos comunicou à entidade o diagnóstico de edema grau 2 na panturrilha direita logo após a divulgação da lista final do Mundial.

Apesar do alerta, prevaleceu o entendimento entre médicos, fisioterapeutas e comissão técnica de que ainda existia margem para recuperação a tempo do torneio.

Desde que chegou à Granja Comary, Neymar tem feito apenas trabalhos físicos leves e não participou das atividades em campo.

A tendência é que a seleção use a primeira fase da preparação como um período de recuperação controlada antes de avaliar se o jogador terá condições reais de atuar.

Nesta quinta-feira, 28, Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, informou que Neymar seguirá em tratamento e o prazo para retorno é de duas a três semanas. Com isso, o jogador não estará à disposição para os amistosos contra Panamá e Egito, os últimos antes da estreia no Mundial.

Por que Ancelotti convocou Neymar mesmo lesionado?

A aposta da comissão técnica passa pela possibilidade de recuperar Neymar durante a disputa da Copa.

Embora a lesão muscular possa exigir entre três e quatro semanas para recuperação plena, a avaliação interna é de que o atacante ainda poderia contribuir ao longo do torneio, principalmente pensando nas fases eliminatórias.

O retorno do camisa 10 também teve apoio dentro do grupo. O nome de Neymar foi defendido por jogadores, além de receber aval da direção da CBF.

Antes da convocação, Ancelotti conversou diretamente com o atacante e questionou se ele aceitaria integrar a seleção sem status de protagonista absoluto. O jogador respondeu positivamente, sinalizando disposição para ajudar o elenco, mesmo em um cenário de limitação física.

Até quando Neymar pode ser cortado da seleção?

O regulamento da Fifa permite substituições por lesão até 24 horas antes da estreia da equipe na Copa do Mundo, desde que a federação apresente comprovação médica oficial do problema.

Na prática, isso significa que Ancelotti ainda tem margem para esperar pela evolução do atacante antes de bater o martelo.

Por enquanto, o discurso nos bastidores da seleção é de cautela. A comissão técnica acompanha diariamente a recuperação de Neymar, mas o cenário segue indefinido: a esperança de contar com o camisa 10 permanece viva, embora a possibilidade de desconvocação continue viva.