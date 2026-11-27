Cristiano Ronaldo e Lionel Messi podem dividir o mesmo time ainda em 2026. A possibilidade está ligada ao jogo de despedida de Carlos Tévez, marcado para 20 de dezembro, na Bombonera, em Buenos Aires. O argentino já confirmou a participação de Messi, enquanto o português foi convidado, mas ainda não deu uma resposta definitiva.

A ideia de reunir os dois maiores nomes do futebol da geração partiu do próprio Tévez. Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United, entre 2007 e 2009, e de Messi na seleção argentina, o ex-atacante pretende colocar os dois no mesmo lado durante a partida festiva. Há, porém, um obstáculo importante: o Al-Nassr tem compromisso pela Supercopa da Arábia Saudita justamente na data do evento.

Como Messi e Cristiano Ronaldo podem jogar juntos?

A presença de Messi na despedida de Tévez foi oficializada pela organização nesta quinta-feira, 26. O camisa 10 do Inter Miami voltará a atuar na Bombonera, desta vez para homenagear o ex-companheiro de seleção argentina. Os dois dividiram o campo em competições como a Copa do Mundo de 2010 e a Copa América de 2011.

Cristiano Ronaldo também recebeu o convite. Tévez já havia manifestado o desejo de reunir os dois craques e chegou a afirmar que pretende colocá-los na mesma equipe. Em entrevista ao programa Estudio Fútbol, nesta quinta, o argentino voltou a brincar com a possibilidade de ter os dois em campo.

“Vou rir muito quando Messi ou Cristiano passarem pelo Flaco Schiavi”, comentou, em referência ao ex-zagueiro argentino que também deve participar do evento.

Caso aceite o convite, Cristiano poderá atuar pela primeira vez ao lado de Messi em uma partida. Os dois construíram uma das maiores rivalidades da história do futebol, especialmente durante o período em que defenderam Real Madrid e Barcelona, respectivamente.

Por que Cristiano Ronaldo pode não participar da despedida?

O principal entrave é o calendário do Al-Nassr. De acordo com a programação divulgada pela Federação Saudita de Futebol, a equipe de Cristiano Ronaldo enfrenta o Al-Kholood no domingo, 20 de dezembro, pela semifinal da Supercopa da Arábia Saudita. A partida está marcada para as 20h, no horário local, em Kuwait.

O jogo de despedida de Tévez também será realizado no dia 20, na Bombonera. O horário do evento argentino ainda não foi divulgado, mas a coincidência de datas e o compromisso do clube saudita tornam a participação do português mais difícil, especialmente pela distância entre os países.

Assim, a presença de Cristiano depende de uma definição sobre sua agenda com o Al-Nassr e de um eventual acordo para viajar à Argentina. Até o momento, não há confirmação de que o atacante estará na despedida.

Como será a despedida de Carlos Tévez?

O jogo festivo, chamado El Último Baile, será realizado em 20 de dezembro de 2026, na Bombonera, estádio do Boca Juniors. A organização já confirmou Messi, enquanto Tévez também mencionou nomes como Juan Román Riquelme, Sergio Agüero, Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Leandro Paredes e Rio Ferdinand entre os convidados.

Tévez se aposentou do futebol profissional em 2022, após uma carreira por clubes como Boca Juniors, Corinthians, Manchester United, Manchester City e Juventus. O evento será uma oportunidade de reencontrar antigos companheiros e reunir nomes importantes de sua trajetória.