Santos x Coritiba: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Brasileiro

Santos x Coritiba: veja onde a partida será transmitida ao vivo
Publicado em 17 de maio de 2026 às 06h03.
Santos e Coritiba se enfrentam neste domingo, 17, pelo Campeonato Brasileiro.
O duelo, na Neo Química Arena, coloca frente a frente equipes próximas na tabela. O Santos ocupa a 13ª posição, com 18 pontos, enquanto o Coritiba aparece em 9º lugar, com 20 pontos. Na última quarta-feira, 13, os clubes se enfrentaram pela Copa do Brasil e o Peixe venceu por 2 a 0.
A partida acontece às 11h, do horário de Brasília, neste domingo, 17.
O jogo será transmitido pelo Premiere.
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Gonzalo Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Gabriel Bontempo; Benjamín Rollheiser, Álvaro Barreal e Neymar.
Técnico: Cuca.
Pedro Rangel; Tinga, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Lucas Ronier; Josué, Joaquín Lavega e Pedro Rocha.
Técnico: Fernando Seabra.