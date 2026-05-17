Santos x Coritiba: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Brasileiro

Clubes vão se enfrentar pela segunda vez na semana neste domingo, 17

Santos x Coritiba: veja onde a partida será transmitida ao vivo ( (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images))

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de maio de 2026 às 06h03.

Santos e Coritiba se enfrentam neste domingo, 17, pelo Campeonato Brasileiro.

O duelo, na Neo Química Arena, coloca frente a frente equipes próximas na tabela. O Santos ocupa a 13ª posição, com 18 pontos, enquanto o Coritiba aparece em 9º lugar, com 20 pontos. Na última quarta-feira, 13, os clubes se enfrentaram pela Copa do Brasil e o Peixe venceu por 2 a 0.

Que horas assistir à Santos x Coritiba

A partida acontece às 11h, do horário de Brasília, neste domingo, 17.

Onde assistir à Santos x Coritiba

O jogo será transmitido pelo Premiere.

Prováveis escalações

Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Gonzalo Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Gabriel Bontempo; Benjamín Rollheiser, Álvaro Barreal e Neymar.

Técnico: Cuca.

Coritiba

Pedro Rangel; Tinga, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Lucas Ronier; Josué, Joaquín Lavega e Pedro Rocha.

Técnico: Fernando Seabra.

