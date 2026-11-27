A China pretende testar tecnologias para extrair água e oxigênio da Lua até 2030. A iniciativa faz parte de uma proposta que prevê o aproveitamento dos recursos naturais do satélite para permitir estadias humanas mais prolongadas e reduzir a necessidade de transportar suprimentos da Terra.

O cronograma foi apresentado por uma equipe liderada por Wu Weiren, projetista-chefe do programa chinês de exploração lunar, e destacado pela revista científica Journal of Deep Space Exploration.

O objetivo inicial é demonstrar o funcionamento de pelo menos uma tecnologia de aproveitamento de recursos lunares, como a extração de água de depósitos de gelo ou a obtenção de oxigênio diretamente do solo.

Os experimentos poderão ser realizados durante uma missão robótica do programa Chang'e ou em uma expedição tripulada. Os pesquisadores ainda não definiram qual das alternativas será utilizada.

Como a China pretende extrair água e oxigênio da Lua?

Uma das estratégias envolve a exploração de depósitos de gelo encontrados em regiões sombreadas da superfície lunar. A água extraída desses depósitos poderia ser utilizada para o consumo dos astronautas ou para a produção de oxigênio por meio da eletrólise, processo que utiliza eletricidade para separar a água em hidrogênio e oxigênio.

Outra possibilidade é obter oxigênio diretamente do regolito, nome dado à camada de poeira e fragmentos de rocha que recobre a superfície lunar. O elemento está presente na composição de minerais e óxidos metálicos e pode ser extraído por meio de processos químicos.

O próprio solo lunar, depois de processado, também poderia servir como matéria-prima para a construção de estruturas na Lua. A estratégia reduziria a necessidade de transportar materiais pesados da Terra para a instalação de futuras bases lunares.

O oxigênio obtido desses recursos também poderia ser utilizado na produção de propelentes para foguetes.

Da extração de água à mineração lunar: os planos até 2050

O cronograma apresentado pelos pesquisadores chineses divide o desenvolvimento das tecnologias de exploração de recursos lunares em três etapas:

Até 2030 : realizar a primeira demonstração tecnológica de extração de água ou oxigênio a partir dos recursos naturais da Lua.

: realizar a primeira demonstração tecnológica de extração de água ou oxigênio a partir dos recursos naturais da Lua. Até 2040 : instalar uma unidade de produção em pequena escala, capaz de fornecer água, oxigênio e materiais de construção.

: instalar uma unidade de produção em pequena escala, capaz de fornecer água, oxigênio e materiais de construção. Até 2050: estabelecer um sistema de extração e aproveitamento de recursos extraterrestres em larga escala.

A primeira demonstração tecnológica poderá ocorrer durante uma missão robótica da série Chang'e ou uma missão tripulada à superfície lunar. A modalidade ainda não foi definida.

Exploração lunar também envolve regiões estratégicas no espaço

Além do aproveitamento dos recursos da superfície lunar, os pesquisadores destacam a importância dos chamados pontos de Lagrange do sistema Terra-Lua. Trata-se de regiões do espaço onde a combinação das forças gravitacionais da Terra e da Lua com o movimento orbital permite que equipamentos espaciais mantenham posições relativamente estáveis em relação aos dois corpos celestes.

Esses locais poderiam ser utilizados para instalar equipamentos de comunicação, observação e apoio às futuras missões lunares.

Dos cinco pontos de Lagrange, dois, conhecidos como L4 e L5, apresentam maior estabilidade. Nos demais, os equipamentos precisam realizar ajustes periódicos para manter sua posição.

China e EUA avançam na corrida pela Lua

Enquanto a China pretende realizar seu primeiro pouso tripulado na Lua antes de 2030, os Estados Unidos planejam levar astronautas de volta à superfície lunar em 2028, por meio do programa Artemis, da Nasa.

A agência espacial americana também tem interesse no aproveitamento dos recursos naturais do satélite.

O aproveitamento de recursos disponíveis na própria Lua é uma etapa importante para viabilizar estadias mais longas e reduzir a dependência de suprimentos enviados da Terra.