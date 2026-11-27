Marc Márquez: o espanhol ampliou sua marca como um dos maiores do MotoGP (Reprodução/Instagram/@marcmarquez93)
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Publicado em 27 de novembro de 2026 às 18h56.
Marc Márquez encerra sua carreira na MotoGP com um recorde no GP da Comunidade Valenciana. O piloto espanhol, que anunciou sua aposentadoria após a temporada 2026, estabeleceu o novo melhor tempo na pista de Valência e liderou o treino decisivo antes da classificação. Seu desempenho garantiu classificação direta para a fase seguinte da corrida.
Marc Márquez teve uma sexta-feira histórica no GP da Comunidade Valenciana de MotoGP. No mesmo dia em que anunciou que deixará a categoria ao fim da temporada 2026, o espanhol da Ducati estabeleceu um novo recorde de volta do Circuito Ricardo Tormo e liderou o treino da tarde, nesta sexta-feira, 27 de novembro.
Márquez registrou 1min28s483 nos minutos finais da sessão, superando a marca anterior da pista. O italiano Marco Bezzecchi, da Aprilia, terminou em segundo lugar, 0s247 atrás do espanhol. Ai Ogura, também da Trackhouse, completou os três primeiros.
O espanhol alcançou a marca de 1min28s483 em sua Ducati GP26, garantindo o melhor tempo do dia no circuito valenciano. O resultado superou o recorde anterior da pista, estabelecido por Bezzecchi na conquista da pole position em 2025.
A volta rápida foi registrada nos minutos finais da atividade. Com o resultado, Márquez terminou à frente de Bezzecchi e Ogura e assegurou presença direta no Q2 da classificação.
O brasileiro Diogo Moreira, da LCR Honda, terminou na 16ª posição e precisará disputar o Q1 para tentar avançar à segunda fase da classificação.
A sexta-feira também foi marcada pelo anúncio de aposentadoria de Márquez. O piloto comunicou que o GP da Comunidade Valenciana será seu último fim de semana na MotoGP, encerrando uma trajetória iniciada em 2013.
Aos 33 anos, o espanhol deixa a categoria principal com oito títulos mundiais, igualando o recorde de Giacomo Agostini. Considerando todas as categorias do Mundial de Motovelocidade, são dez campeonatos conquistados.
Márquez chega à despedida como atual campeão da MotoGP. Em 2026, conquistou seu oitavo título na categoria principal e ampliou sua marca como um dos maiores vencedores da história do campeonato.