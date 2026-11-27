A NeoSpace, desenvolvedora de modelos próprios de inteligência artificial, venceu a categoria de IA no Startup Awards 2026, conhecido como o “Oscar das startups”. A premiação ocorre um mês depois de o Itaú anunciar um acordo para comprá-la por R$ 2,9 bilhões. A conclusão da negociação ainda depende da aprovação do Cade e do Banco Central.

Já na categoria Startup Scaleup do Ano, a vencedora foi a Asaas, fintech de Joinville (SC) que automatiza cobranças para pequenas e médias empresas. Todos os vencedores nacionais foram anunciados nesta sexta-feira (27), durante o segundo dia da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE), realizado na FEA-USP, em São Paulo.

A NeoSpace desenvolve modelos de IA para analisar dados empresariais e apoiar decisões, com aplicações no setor financeiro. Já a Asaas reúne, em uma conta digital, serviços como emissão de notas fiscais, cobrança e gestão de pagamentos. A categoria de scaleup reconhece empresas com modelo de negócio validado que demonstraram crescimento em receita, clientes, equipe ou operação.

Também foram premiadas a Toti Diversidade, que oferece formação gratuita em tecnologia para refugiados e migrantes, e a Nanoterra, startup goiana que usa nanotecnologia para desenvolver ingredientes para cosméticos a partir de matérias-primas da biodiversidade brasileira. A Toti venceu na categoria de diversidade, e a Nanoterra, na de impacto social e ambiental.

Paulo Perez, cofundador da Biofy, e Renata Costa, cofundadora da Beepay, receberam os prêmios de fundador e fundadora do ano. O Sebrae apareceu duas vezes na lista, como corporação apoiadora de startups e, com o Sebrae Startups, na categoria de educação.

Como foram escolhidos os vencedores

Realizado pela Associação Brasileira de Startups (ABStartups) em parceria com a agência Blanko, o prêmio reconhece empresas, fundadores, investidores, comunidades e outras organizações do ecossistema de inovação do país. Nas categorias voltadas a startups, o regulamento exige que as empresas sejam brasileiras e tenham CNPJ ativo.

O voto do público definiu os três finalistas de cada categoria. A escolha dos vencedores coube ao júri, que votou entre 4 e 18 de novembro. A edição teve 40 categorias, das quais 25 eram regionais, cinco em cada região do país. Esses resultados foram anunciados na quinta-feira (26), um dia antes da entrega dos troféus nacionais.

Centelha: programa de formação de startups oferece recursos, capacitação e suporte técnico a empreendedores com ideias inovadoras. (CASE 2026/Divulgação)

O que é o CASE

Em sua 13ª edição, a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo teve entrada gratuita pela primeira vez. Durante seus dois dias, o evento registrou mais de 10 mil participantes.

A programação reuniu empreendedores, investidores, pesquisadores e estudantes em painéis, mentorias e rodadas de negócios. Inteligência artificial, empreendedorismo científico, investimentos e expansão internacional estiveram entre os temas discutidos.

Quem venceu as 15 categorias nacionais do Startup Awards 2026