A participação de tenistas estrangeiros em um torneio de exibição na Rússia provocou críticas em meio à guerra contra a Ucrânia. A competição Northern Palmyra Trophies, disputada entre esta sexta-feira, 27, e domingo, 29 de novembro, em São Petersburgo, tem patrocínio da Gazprom, empresa estatal russa do setor de energia.

Entre os nomes confirmados estão o britânico Dan Evans, que encerrou a carreira profissional em Wimbledon neste ano, e os franceses Adrian Mannarino e Corentin Moutet. A presença dos três foi criticada pelo diretor-executivo da Federação Ucraniana de Tênis, Evgeniy Zukin, em entrevista repercutida pelo The Athletic.

Por que a participação dos tenistas gerou críticas?

Zukin classificou a presença dos atletas como “profundamente decepcionante” e afirmou que a decisão pode ter consequências para a reputação dos jogadores diante dos torcedores e de outros profissionais do circuito.

O dirigente, porém, afirmou que a federação ucraniana não pretende solicitar punições aos tenistas nem entrar em contato com as entidades nacionais da França e do Reino Unido. Para ele, a responsabilidade pela escolha é individual.

Na avaliação de Zukin, a presença de jogadores estrangeiros também contribui para a tentativa de transmitir uma imagem de normalidade na Rússia, apesar da continuidade do conflito. O dirigente ressaltou que atletas ucranianos que dividem o circuito com os participantes também acompanham essas decisões.

A Gazprom, patrocinadora do evento, é uma companhia controlada majoritariamente pelo Estado russo e está sob sanções do governo britânico. Em declaração anterior, o Reino Unido associou os lucros da empresa ao financiamento da ofensiva russa na Ucrânia.

Quem participa do torneio de tênis em São Petersburgo?

A edição de 2026 reúne 12 jogadores, entre profissionais em atividade e ex-atletas. Além de Evans, Mannarino e Moutet, a lista inclui nomes conhecidos do circuito, como Alexander Bublik, do Cazaquistão, Karen Khachanov e Diana Shnaider, da Rússia.

Também participam Anastasia Potapova, que representa a Áustria, Kamilla Rakhimova, do Uzbequistão, e Yulia Putintseva, do Cazaquistão. A competição conta ainda com a ex-tenista Elena Vesnina, da Rússia, e o sérvio Janko Tipsarevic, já aposentado.

Um dos confrontos previstos é entre Evans e Shnaider, em uma partida apresentada no formato de “Batalha dos Sexos”, expressão usada para duelos entre homens e mulheres no tênis. O britânico chegou a ocupar a 21ª posição do ranking mundial e anunciou a aposentadoria após Wimbledon, em julho.

Por que a Rússia não recebe torneios oficiais de tênis?

Desde a invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, o tênis profissional deixou de realizar torneios oficiais da ATP e da WTA em território russo. Atletas russos e bielorrussos também passaram a competir individualmente sob condição neutra, sem representar oficialmente seus países em diversas competições.

O Northern Palmyra Trophies, porém, é um torneio de exibição e não integra o calendário oficial dos circuitos. Por isso, não distribui pontos para os rankings da ATP e da WTA e não está sujeito às mesmas regras aplicadas às competições oficiais.

A participação de jogadores estrangeiros em eventos desse tipo já provocou controvérsias em outras ocasiões. Em 2025, por exemplo, a presença do holandês Tallon Griekspoor em uma edição da exibição levou o então ministro das Relações Exteriores dos Países Baixos a pedir publicamente que o tenista reconsiderasse a decisão.