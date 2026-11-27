Dorival Júnior não será o técnico do São Paulo em 2027. O treinador anunciou na quinta-feira, 26, que deixará o clube após a última rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão foi comunicada ao lado do diretor executivo de futebol Rafinha, que também encerrará sua passagem pelo Tricolor ao fim da temporada.

A saída acontece em meio a uma crise política e administrativa no clube, que terá eleições presidenciais em dezembro. Segundo apuração da ESPN, o desgaste com os bastidores, a insatisfação de jogadores e os problemas estruturais contribuíram para a decisão de Dorival. O treinador também demonstrou preocupação com a falta de tempo para organizar o planejamento da próxima temporada.

Quais foram os motivos para Dorival deixar o São Paulo?

A decisão reúne diferentes fatores que se acumularam durante a temporada. Embora Dorival tenha afirmado que a saída busca dar liberdade à próxima gestão para escolher os profissionais do departamento de futebol, os bastidores indicam um cenário de desgaste mais amplo.

Crise política: a disputa pela presidência e os conflitos internos afetaram o ambiente do clube. De acordo com a apuração da ESPN, a instabilidade nos bastidores foi um dos pontos de maior desgaste para o treinador. O São Paulo terá eleições em dezembro, e Dorival afirmou que tentou se aproximar dos candidatos para discutir o planejamento, mas as conversas não avançaram.

a disputa pela presidência e os conflitos internos afetaram o ambiente do clube. De acordo com a apuração da ESPN, a instabilidade nos bastidores foi um dos pontos de maior desgaste para o treinador. O São Paulo terá eleições em dezembro, e Dorival afirmou que tentou se aproximar dos candidatos para discutir o planejamento, mas as conversas não avançaram. Insatisfação dos jogadores: a reportagem da ESPN também apontou descontentamento de atletas com questões vividas no cotidiano do clube. O ambiente do elenco foi afetado por problemas que ultrapassavam o desempenho dentro de campo, em um período de pressão por resultados e dificuldades administrativas.

a reportagem da ESPN também apontou descontentamento de atletas com questões vividas no cotidiano do clube. O ambiente do elenco foi afetado por problemas que ultrapassavam o desempenho dentro de campo, em um período de pressão por resultados e dificuldades administrativas. Problemas financeiros e estruturais: salários atrasados, limitações na estrutura do centro de treinamento e dificuldades para organizar a rotina do futebol estiveram entre os obstáculos enfrentados durante o ano. Em entrevista coletiva, Dorival afirmou que encontrou uma situação mais complicada do que imaginava quando chegou e que precisou lidar com problemas internos além da preparação da equipe.

salários atrasados, limitações na estrutura do centro de treinamento e dificuldades para organizar a rotina do futebol estiveram entre os obstáculos enfrentados durante o ano. Em entrevista coletiva, Dorival afirmou que encontrou uma situação mais complicada do que imaginava quando chegou e que precisou lidar com problemas internos além da preparação da equipe. Futebol em segundo plano: a combinação de instabilidade política, questões financeiras e dificuldades estruturais prejudicou o planejamento esportivo. Segundo a ESPN, a avaliação é que o ambiente do clube tornou o trabalho mais difícil e contribuiu para o desgaste de Dorival e de outros profissionais do departamento.

a combinação de instabilidade política, questões financeiras e dificuldades estruturais prejudicou o planejamento esportivo. Segundo a ESPN, a avaliação é que o ambiente do clube tornou o trabalho mais difícil e contribuiu para o desgaste de Dorival e de outros profissionais do departamento. Transição para a próxima gestão: o treinador também considerou que sua permanência poderia criar dificuldades para o próximo presidente, que teria de decidir sobre a continuidade da comissão técnica. Ao deixar o cargo, ele permite que a nova administração escolha livremente o comandante para 2027.

O que Dorival Júnior disse sobre a saída do São Paulo?

Na entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o Remo, no Morumbis, Dorival explicou que a decisão foi tomada pensando no futuro do clube:

“Não seria saudável para o São Paulo uma continuidade. Já passei por uma diretoria nos contratando e depois uma mudança em razão de eleição. Nunca é saudável isso”, declarou.

O técnico também chamou atenção para o calendário da próxima temporada e para o pouco tempo disponível entre a eleição e o início do Campeonato Paulista. A estreia do São Paulo no estadual está prevista para 10 de janeiro, apenas algumas semanas depois da definição da nova presidência.

“O São Paulo precisa, necessita, de uma reformulação. O Paulista está aí. Depois da eleição teremos só 22, 23 dias para a estreia. O próprio planejamento já fica comprometido em razão de tudo”, afirmou.

Dorival ainda disse que tentou, por duas ou três vezes, estabelecer contato com os candidatos à presidência para apresentar a situação do departamento de futebol. Segundo ele, as conversas não avançaram, mas não seria correto responsabilizar qualquer um dos lados.

Quando Dorival Júnior deixa o São Paulo?

Dorival e Rafinha permanecerão no São Paulo até a última rodada do Campeonato Brasileiro. A despedida está marcada para quarta-feira, 2 de dezembro, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Apesar da saída, os dois se colocaram à disposição dos candidatos à presidência para colaborar com a transição. A ideia é apresentar um diagnóstico do departamento de futebol e compartilhar informações sobre o elenco, os contratos e as necessidades do clube para 2027.

Dorival encerra sua terceira passagem pelo São Paulo após assumir a equipe em maio de 2026. Nesse período, comandou o time em 27 partidas, com oito vitórias, nove empates e dez derrotas.