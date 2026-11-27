Dorival Júnior: técnico deixará o São Paulo ao fim da temporada (Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
Colaboradora
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 19h12.
Dorival Júnior não continuará como técnico do São Paulo em 2027. Ele anunciou sua saída após a última rodada do Campeonato Brasileiro, citando problemas internos, insatisfação de jogadores e falta de tempo para planejar a próxima temporada. A decisão ocorre em meio a uma crise política no clube, com eleições presidenciais marcadas para dezembro.
Dorival Júnior não será o técnico do São Paulo em 2027. O treinador anunciou na quinta-feira, 26, que deixará o clube após a última rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão foi comunicada ao lado do diretor executivo de futebol Rafinha, que também encerrará sua passagem pelo Tricolor ao fim da temporada.
A saída acontece em meio a uma crise política e administrativa no clube, que terá eleições presidenciais em dezembro. Segundo apuração da ESPN, o desgaste com os bastidores, a insatisfação de jogadores e os problemas estruturais contribuíram para a decisão de Dorival. O treinador também demonstrou preocupação com a falta de tempo para organizar o planejamento da próxima temporada.
A decisão reúne diferentes fatores que se acumularam durante a temporada. Embora Dorival tenha afirmado que a saída busca dar liberdade à próxima gestão para escolher os profissionais do departamento de futebol, os bastidores indicam um cenário de desgaste mais amplo.
Na entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o Remo, no Morumbis, Dorival explicou que a decisão foi tomada pensando no futuro do clube:
“Não seria saudável para o São Paulo uma continuidade. Já passei por uma diretoria nos contratando e depois uma mudança em razão de eleição. Nunca é saudável isso”, declarou.
O técnico também chamou atenção para o calendário da próxima temporada e para o pouco tempo disponível entre a eleição e o início do Campeonato Paulista. A estreia do São Paulo no estadual está prevista para 10 de janeiro, apenas algumas semanas depois da definição da nova presidência.
“O São Paulo precisa, necessita, de uma reformulação. O Paulista está aí. Depois da eleição teremos só 22, 23 dias para a estreia. O próprio planejamento já fica comprometido em razão de tudo”, afirmou.
Dorival ainda disse que tentou, por duas ou três vezes, estabelecer contato com os candidatos à presidência para apresentar a situação do departamento de futebol. Segundo ele, as conversas não avançaram, mas não seria correto responsabilizar qualquer um dos lados.
Dorival e Rafinha permanecerão no São Paulo até a última rodada do Campeonato Brasileiro. A despedida está marcada para quarta-feira, 2 de dezembro, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.
Apesar da saída, os dois se colocaram à disposição dos candidatos à presidência para colaborar com a transição. A ideia é apresentar um diagnóstico do departamento de futebol e compartilhar informações sobre o elenco, os contratos e as necessidades do clube para 2027.
Dorival encerra sua terceira passagem pelo São Paulo após assumir a equipe em maio de 2026. Nesse período, comandou o time em 27 partidas, com oito vitórias, nove empates e dez derrotas.