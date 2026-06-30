CBF confirma lesão em Paquetá, que não tem data para voltar à Copa

O meio-campista Lucas Paquetá passou por exames de imagem nesta terça-feira, um dia após a vitória do Brasil sobre o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo, e teve confirmada uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não informou prazo para o retorno do jogador.

Em nota, a entidade afirmou que Paquetá iniciará um protocolo intensivo de tratamento sob acompanhamento da equipe médica da Seleção. “O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível”, informou a CBF.

O jogador demonstrou incômodo físico ainda nos minutos finais do primeiro tempo da partida contra o Japão, quando passou a mancar em campo. Ele deixou o gramado no intervalo com dores, amparado por Neymar e cercado pelos companheiros. Para a etapa final, foi substituído por Endrick.

Titular em todos os jogos do Brasil no Mundial até o momento, Paquetá deixa uma lacuna na equipe. Durante o segundo tempo contra os japoneses, o técnico Carlo Ancelotti chegou a improvisar Matheus Cunha no meio-campo antes de optar pela entrada de Gabriel Martinelli na função.

Assim como Raphinha, que também se recupera de lesão, Paquetá não participou do treino desta terça-feira.

Saiba quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil derrotou o Japão nesta segunda-feira, 29, e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira venceu os japoneses por 2 a 1, no NRG Stadium, em Houston.

Assim, o Brasil volta a campo no próximo domingo, 4 de julho, diante de Noruega ou Costa do Marfim. O duelo será às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

Oitavas de final

Agora, o Brasil enfrenta Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo entre noruegueses e marfinenses será nesta terça-feira, 30, às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington.