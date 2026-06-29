Brasil x Japão: pela 1ª vez, Ancelotti repete a escalação da Seleção na Copa

Carlo Ancelotti definiu a escalação do Brasil para enfrentar o Japão, nesta segunda-feira, 29, às 14h, de Brasília, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A principal novidade é a manutenção da equipe: pela primeira vez desde que assumiu o comando da Seleção Brasileira, o treinador repetirá os mesmos 11 titulares de uma partida anterior.

Após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, que garantiu a liderança do Grupo C, o italiano optou por dar continuidade à formação que teve a melhor atuação da equipe no Mundial. Sem novos problemas físicos ou suspensões, Ancelotti decidiu preservar a base para o confronto eliminatório.

O Brasil entrará em campo com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.

Continuidade inédita sob o comando de Ancelotti

A repetição da escalação quebra uma sequência que acompanhava o treinador desde sua chegada à Seleção. Em 15 partidas à frente do Brasil, Ancelotti sempre promoveu ao menos uma mudança entre um jogo e outro, seja por lesões, questões físicas ou escolhas táticas.

Desta vez, a boa atuação diante da Escócia e a ausência de novos desfalques convenceram o comandante a apostar na continuidade, algo inédito em sua passagem pela equipe.

Rayan segue como substituto de Raphinha

Entre os titulares, Rayan fará sua segunda partida consecutiva como titular da Seleção. Convocado pela primeira vez em março, o atacante ganhou espaço após a lesão muscular de Raphinha, sofrida na vitória sobre o Haiti, e agradou na oportunidade que recebeu contra a Escócia.

Já Neymar, recuperado de uma lesão na panturrilha, voltou a atuar na rodada passada ao entrar no segundo tempo. Apesar da evolução física, o camisa 10 iniciará novamente entre os reservas e surge como uma alternativa para o decorrer da partida.

Vaga nas oitavas está em jogo

O confronto contra o Japão vale classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Caso confirme a vaga, a Seleção Brasileira viajará para Nova Jersey, onde enfrentará, no próximo domingo, o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim.