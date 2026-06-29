Brasil x Japão: pela 1ª vez, Ancelotti repete a escalação da Seleção na Copa

Ancelotti: treinador terá jogo duro contra o Japão
Colaboradora
Publicado em 29 de junho de 2026 às 13h39.
Carlo Ancelotti definiu a escalação do Brasil para enfrentar o Japão, nesta segunda-feira, 29, às 14h, de Brasília, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A principal novidade é a manutenção da equipe: pela primeira vez desde que assumiu o comando da Seleção Brasileira, o treinador repetirá os mesmos 11 titulares de uma partida anterior.
Após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, que garantiu a liderança do Grupo C, o italiano optou por dar continuidade à formação que teve a melhor atuação da equipe no Mundial. Sem novos problemas físicos ou suspensões, Ancelotti decidiu preservar a base para o confronto eliminatório.
O Brasil entrará em campo com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.
A repetição da escalação quebra uma sequência que acompanhava o treinador desde sua chegada à Seleção. Em 15 partidas à frente do Brasil, Ancelotti sempre promoveu ao menos uma mudança entre um jogo e outro, seja por lesões, questões físicas ou escolhas táticas.
Desta vez, a boa atuação diante da Escócia e a ausência de novos desfalques convenceram o comandante a apostar na continuidade, algo inédito em sua passagem pela equipe.
Entre os titulares, Rayan fará sua segunda partida consecutiva como titular da Seleção. Convocado pela primeira vez em março, o atacante ganhou espaço após a lesão muscular de Raphinha, sofrida na vitória sobre o Haiti, e agradou na oportunidade que recebeu contra a Escócia.
Já Neymar, recuperado de uma lesão na panturrilha, voltou a atuar na rodada passada ao entrar no segundo tempo. Apesar da evolução física, o camisa 10 iniciará novamente entre os reservas e surge como uma alternativa para o decorrer da partida.
O confronto contra o Japão vale classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Caso confirme a vaga, a Seleção Brasileira viajará para Nova Jersey, onde enfrentará, no próximo domingo, o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim.