5 álbuns para ouvir e desacelerar no fim de semana

A previsão de chuva pode atrapalhar os planos para saídas no fim de semana, mas também pode criar uma boa oportunidade para desacelerar. É o momento perfeito para conferir lançamentos de séries e filmes ou dedicar tempo a ouvir um álbum do início ao fim, um hábito cada vez mais raro na era de playlists, singles e consumo acelerado.

Entre novidades lançadas em 2026 e alguns clássicos indispensáveis, CASUAL EXAME lista cinco discos que podem ajudar a deixar os dias cinzentos mais interessantes.

Flea — Honora (2026)

Muitas pessoas se surpreenderam quando o baixista do Red Hot Chili Peppers anunciou um disco solo de jazz. Na verdade, o estilo musical é uma paixão antiga de Flea, cujo primeiro instrumento foi um trompete. Lançado no fim de março, Honora é um álbum intimista, sofisticado e surpreendente, construído ao lado de nomes importantes da cena jazzística de Los Angeles e com participações especiais de Thom Yorke e Nick Cave. É um disco para ouvir sem pressa.

Boards of Canada — Inferno (2026)

Treze anos depois do último trabalho de inéditas, o duo escocês Boards of Canada retorna com um disco que mantém intacta sua capacidade de criar paisagens sonoras hipnóticas. Inferno mistura ambient, eletrônica e texturas analógicas em faixas que transformam o álbum em uma verdadeira experiência imersiva.

Arlo Parks — Ambiguous Desire (2026)

Com letras sempre confessionais, a jovem britânica Arlo Parks consegue transformar vulnerabilidade em canções acolhedoras como poucos artistas de sua geração. Em Ambiguous Desire, lançado em abril, a cantora amplia as referências musicais, aproximando soul, indie pop e música eletrônica sem perder o olhar sensível sobre afetos, ansiedade e cotidiano.

Nick Drake — Pink Moon (1972)

Violão, voz e poucos elementos bastaram para Nick Drake criar um clássico do indie folk que atravessa gerações. Pink Moon, com pouco mais de meia hora de duração, é um daqueles discos que parecem suspender o tempo. É simples, delicado e, ao mesmo tempo, requintado. Uma boa companhia para qualquer dia, não apenas para os nublados.

Marvin Gaye — What's Going On (1971)

Lançado em 1971, What's Going On transformou Marvin Gaye de estrela da Motown em um dos artistas mais importantes da música contemporânea. Soul, jazz e R&B se misturam em uma obra que fala sobre amor, desigualdade, guerra e meio ambiente — temas que o tornam um trabalho ainda tão atual. Não por acaso, o álbum é considerado um dos maiores já produzidos. A Rolling Stone, inclusive, colocou What's Going On no topo de sua tradicional lista dos 500 Melhores Álbuns de Todos os Tempos, elaborada a partir da votação de artistas, produtores, jornalistas e profissionais da indústria musical.