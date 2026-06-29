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Fase de grupos copa 2026

Por que torcedores de Bangladesh são tão fanáticos pela Seleção Brasileira?

País do Sul da Ásia tem tradição de apoiar a Seleção Brasileira e reúne multidões para acompanhar os jogos em telões

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 14h19.

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Entre as imagens que marcaram esta Copa do Mundo, uma das que mais repercutiram foi a de torcedores estrangeiros apoiando a Seleção Brasileira. Nesse cenário, Bangladesh, país localizado no Sul da Ásia, voltou a chamar a atenção pela mobilização de seus habitantes em favor do Brasil.

Nas ruas de Daca, capital do país, são frequentes os registros de torcedores reunidos diante de telões para acompanhar as partidas da equipe comandada por Carlo Ancelotti. A expectativa é que a cena se repita nesta segunda-feira, às 14h (horário de Brasília), no duelo contra o Japão.

A identificação dos bangaleses com a Seleção tem uma explicação histórica. Como a seleção de Bangladesh não costuma disputar grandes competições internacionais e ocupa apenas a 180ª posição no ranking da Fifa, a paixão nacional pelo futebol acabou se concentrando nas duas principais seleções da América do Sul: Brasil e Argentina.

Entre essas duas opções, o Brasil reúne a maior parcela da preferência da população, estimada em mais de 173 milhões de habitantes.

Classificado como um país em desenvolvimento, Bangladesh ainda convive com desafios relacionados à pobreza. Segundo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o país registra índice de 0,685 e ocupa a 130ª colocação entre 193 nações avaliadas.

No mesmo levantamento, o Brasil aparece na 84ª posição. Nas últimas duas décadas, Bangladesh consolidou sua indústria têxtil como um dos principais motores da economia e uma das maiores bases exportadoras do setor no mundo.

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