GP da Hungria de F1: que horas e onde assistir à classificação neste sábado

A Fórmula 1 disputa neste fim de semana o Grande Prêmio da Hungria, 11ª etapa da temporada 2026. Neste sábado, 25, os pilotos voltam à pista do Hungaroring para a sessão classificatória que definirá o grid de largada da corrida.

O circuito, localizado nos arredores de Budapeste, recebe a categoria desde 1986 e é conhecido pelas curvas de baixa velocidade e pelas poucas oportunidades de ultrapassagem, característica que lhe rendeu o apelido de "Mônaco sem muros".

Que horas é a classificação do GP da Hungria?

A classificação para o Grande Prêmio da Hungria será disputada às 11h, de Brasília, neste sábado, 25.

Onde assistir à classificação do GP da Hungria?

Os fãs poderão acompanhar a definição do grid de largada ao vivo pelo sportv (TV por assinatura), pelo Globoplay e pela F1 TV.

Como está a temporada de Fórmula 1?

A Mercedes vive um grande momento em 2026. Líder do campeonato, Kimi Antonelli soma seis vitórias nas dez primeiras corridas da temporada e abriu vantagem de 45 pontos sobre Lewis Hamilton. O companheiro de equipe, George Russell, aparece 50 pontos atrás do italiano.

Entre os construtores, a Mercedes também lidera com folga e tem 73 pontos de vantagem sobre a Ferrari após dez etapas.

Antonelli venceu os GPs da China, Japão, Miami, Canadá, Mônaco e Bélgica, enquanto Russell triunfou na Austrália e na Áustria. As únicas vitórias fora da Mercedes vieram com Hamilton, na Espanha, e Charles Leclerc, na Grã-Bretanha.