Ranking destaca Vini Jr. e coloca três brasileiros entre os melhores da Copa

Vini Jr: jogador é o artilheiro do Brasil na Copa do Mundo (Mauro PIMENTEL/AFP)
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Publicado em 29 de junho de 2026 às 13h31.
O desempenho do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 também ganhou reconhecimento fora de campo. Após o encerramento da primeira etapa do torneio, o The Athletic atualizou seu ranking dos melhores jogadores da competição e colocou três brasileiros entre os 50 atletas mais bem avaliados.
O principal destaque da Seleção é Vinicius Junior, que aparece na terceira colocação da lista. O atacante fica atrás apenas de Lionel Messi, líder do ranking, e Kylian Mbappé, vice-líder.
De acordo com a publicação, Vinicius ganhou duas posições após mais uma atuação decisiva, desta vez na vitória sobre a Escócia. O veículo destacou o aproveitamento do atacante diante dos espaços oferecidos pela defesa adversária e lembrou que ele já soma quatro gols em Copas do Mundo.
Mesmo apontando que a Seleção ainda busca maior consistência coletiva, a análise ressalta que o desempenho de Vini Jr. tem sido determinante para a campanha brasileira e pode ser um fator decisivo durante a fase eliminatória.
Além de Vinicius, Matheus Cunha foi outro brasileiro valorizado na atualização. O atacante subiu oito posições e agora ocupa o 24º lugar, impulsionado pelas boas atuações na fase de grupos. Para o The Athletic, o camisa 9 se consolidou como titular da equipe de Carlo Ancelotti.
Quem também entrou no ranking foi Bruno Guimarães, estreando na 35ª colocação. O volante recebeu elogios pela capacidade de acelerar a construção das jogadas e abastecer o ataque brasileiro. Contra a Escócia, participou diretamente da criação ofensiva e chegou a três assistências na competição.
Embora o veículo aponte que o meio-campo brasileiro ainda precisará ser testado diante de adversários de maior nível, Bruno é visto como uma peça fundamental para dar ritmo e criatividade ao time.
Na ponta da classificação, Lionel Messi manteve a primeira posição após marcar seu sexto gol no Mundial, em cobrança de falta diante da Jordânia. Kylian Mbappé aparece logo atrás, beneficiado pelas duas assistências distribuídas na vitória da França sobre a Noruega.
A seleção francesa domina as primeiras posições da lista, com três representantes entre os cinco melhores: Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise. O top 10 ainda conta com Harry Kane, Achraf Hakimi, Erling Haaland, Pedri e Ismael Saibari, consolidando a diversidade de destaques após a primeira fase da Copa do Mundo.