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Primeiro avanço do ether em relação ao bitcoin alimenta esperança de 'altseason'

Investidores se animam com possibilidade das criptomoedas menores voltarem a atrair investimentos

(Yuriko Nakao/Getty Images)

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Publicado em 24 de julho de 2026 às 18h12.

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O ether registrou seu primeiro avanço consistente frente ao bitcoin em quase um ano, rompendo o canal descendente que limitava o par desde agosto de 2025.

A dominância do bitcoin mostra um cenário mais cauteloso. O indicador volta a se aproximar dos 60%, e analistas permanecem divididos sobre a possibilidade de uma real temporada das altcoins, as criptomoedas que não são o bitcoin, começar em 2026.

Ethereum rompe contra o bitcoin

O gráfico de três dias do ETH/BTC revela um canal paralelo descendente vigente desde agosto de 2025. O par registrou topos e fundos cada vez mais baixos durante quase um ano dentro desse canal.

Em julho, a relação fechou acima do limite superior do canal. Atualmente, é negociada próxima de 0,0289, com o ether cotado a US$ 1.881, queda de 2,2% nas últimas 24 horas. Novos investidores de grande porte acumularam 50 mil ETH neste mês, enquanto o par valorizou 6%.

O rompimento enfrenta dois obstáculos acima. A resistência imediata se encontra em 0,0316, enquanto o próximo teto está em 0,0352. Além disso, o par ainda negocia abaixo da média móvel de 200 dias (linha azul). Uma retomada desse patamar pode abrir caminho para a primeira área de resistência.

Caso haja recuo, o suporte mais próximo está em 0,0259. Esse nível coincide aproximadamente com o limite rompido do canal, que pode ser confirmado em breve como novo suporte.

Gráfico de três dias do ether em relação ao bitcoin

Gráfico de três dias do ether em relação ao bitcoin (crédito: TradingView)

O momentum saiu na frente. O Índice de Força Relativa (IFR) dos três dias escapou de um wedge de baixa de longo prazo, um padrão considerado altista, no final de junho. O preço reagiu algumas semanas depois, sequência que geralmente valida mudanças de tendência.

Hoje, o IFR marca em torno de 57. Assim, já superou a zona neutra e ainda tem espaço até a região de sobrecompra, próxima de 70.

O analista Michael van de Poppe classificou o movimento como o primeiro avanço consistente do par em mais de um ano. Ainda assim, ele prevê o bitcoin liderando no curto prazo.

Dominância do bitcoin defende 60% e adia sinal de rotação

O gráfico mensal de dominância do bitcoin revela o panorama mais amplo. Uma linha de tendência descendente de longo prazo limita o indicador desde 2017, e cada toque (círculo azul) marcou o início de uma temporada das altcoins. O primeiro ocorreu em 2017 próximo de 80%, e o segundo em 2021 em torno de 73%.

O terceiro toque aconteceu em meados de 2025, quando a dominância foi rejeitada em 66%. O indicador caiu abaixo do nível de retração de Fibonacci de 0,236, localizado em 59,63%. Contudo, não chegou ao patamar de 0,382, em 55,66%, muito menos ao 0,618, em 49,23%. Uma queda até essas marcas sinalizaria uma rotação completa.

Gráfico da dominância do bitcoin e altseasons

O gráfico de três dias evidencia o ponto crítico. A dominância se mantém lateralizada entre 58% e 60,7% desde agosto de 2025. Uma linha de suporte ascendente rompeu para baixo no fim de maio.

No momento, o indicador testa novamente a linha rompida pelo lado inferior, próximo de 59,5%. Esse teste coincide com a retração de Fibonacci de 0,236 no longo prazo, formando uma convergência de resistências. Um novo recuo pode levar a dominância abaixo do suporte de 58% e diretamente para 55,66%. Por outro lado, um retorno acima pode mirar 61% e adiar a rotação, mesmo com o índice sugerindo início de fluxo positivo para as altcoins.

Benjamin Cowen, fundador da IntoTheCryptoverse, apresentou outro ponto de vista em sua contribuição para o conselho de especialistas de Market Intelligence do BeInCrypto e no vídeo complementar. Ele argumenta que a rotação clássica pode não ocorrer neste ciclo.

“… Este é um ciclo em que o bitcoin atingiu o topo em meio à apatia, não à euforia.”

Segundo Cowen, um topo em ambiente de apatia não deixa público para migrar para ativos mais arriscados. Ele destaca 2019 como o paralelo mais próximo e mantém outubro de 2026 como base para o fundo do ciclo.

O que confirmaria a temporada das altcoins em 2026?

Os gráficos de ETH/BTC indicam um movimento de rotação em formação. Preço e momentum romperam suas tendências de baixa em intervalo de poucas semanas, enquanto a inflação mais branda favorece o apetite por risco.

Já os gráficos de dominância pedem cautela. Para os otimistas com as altcoins, seria necessário novo recuo da dominância próximo de 59,6%, seguido por queda abaixo de 58% e avanço até 55,66%. Até lá, ETH/BTC acima de 0,0259 mantém o cenário para rotação, enquanto uma retomada para 61% colocaria o ciclo novamente nas mãos do bitcoin.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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