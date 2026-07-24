Primeiro avanço do ether em relação ao bitcoin alimenta esperança de 'altseason'

O ether registrou seu primeiro avanço consistente frente ao bitcoin em quase um ano, rompendo o canal descendente que limitava o par desde agosto de 2025.

A dominância do bitcoin mostra um cenário mais cauteloso. O indicador volta a se aproximar dos 60%, e analistas permanecem divididos sobre a possibilidade de uma real temporada das altcoins, as criptomoedas que não são o bitcoin, começar em 2026.

Ethereum rompe contra o bitcoin

O gráfico de três dias do ETH/BTC revela um canal paralelo descendente vigente desde agosto de 2025. O par registrou topos e fundos cada vez mais baixos durante quase um ano dentro desse canal.

Em julho, a relação fechou acima do limite superior do canal. Atualmente, é negociada próxima de 0,0289, com o ether cotado a US$ 1.881, queda de 2,2% nas últimas 24 horas. Novos investidores de grande porte acumularam 50 mil ETH neste mês, enquanto o par valorizou 6%.

O rompimento enfrenta dois obstáculos acima. A resistência imediata se encontra em 0,0316, enquanto o próximo teto está em 0,0352. Além disso, o par ainda negocia abaixo da média móvel de 200 dias (linha azul). Uma retomada desse patamar pode abrir caminho para a primeira área de resistência.

Caso haja recuo, o suporte mais próximo está em 0,0259. Esse nível coincide aproximadamente com o limite rompido do canal, que pode ser confirmado em breve como novo suporte.

Gráfico de três dias do ether em relação ao bitcoin (crédito: TradingView)

O momentum saiu na frente. O Índice de Força Relativa (IFR) dos três dias escapou de um wedge de baixa de longo prazo, um padrão considerado altista, no final de junho. O preço reagiu algumas semanas depois, sequência que geralmente valida mudanças de tendência.

Hoje, o IFR marca em torno de 57. Assim, já superou a zona neutra e ainda tem espaço até a região de sobrecompra, próxima de 70.

O analista Michael van de Poppe classificou o movimento como o primeiro avanço consistente do par em mais de um ano. Ainda assim, ele prevê o bitcoin liderando no curto prazo.

Dominância do bitcoin defende 60% e adia sinal de rotação

O gráfico mensal de dominância do bitcoin revela o panorama mais amplo. Uma linha de tendência descendente de longo prazo limita o indicador desde 2017, e cada toque (círculo azul) marcou o início de uma temporada das altcoins. O primeiro ocorreu em 2017 próximo de 80%, e o segundo em 2021 em torno de 73%.

O terceiro toque aconteceu em meados de 2025, quando a dominância foi rejeitada em 66%. O indicador caiu abaixo do nível de retração de Fibonacci de 0,236, localizado em 59,63%. Contudo, não chegou ao patamar de 0,382, em 55,66%, muito menos ao 0,618, em 49,23%. Uma queda até essas marcas sinalizaria uma rotação completa.

O gráfico de três dias evidencia o ponto crítico. A dominância se mantém lateralizada entre 58% e 60,7% desde agosto de 2025. Uma linha de suporte ascendente rompeu para baixo no fim de maio.

No momento, o indicador testa novamente a linha rompida pelo lado inferior, próximo de 59,5%. Esse teste coincide com a retração de Fibonacci de 0,236 no longo prazo, formando uma convergência de resistências. Um novo recuo pode levar a dominância abaixo do suporte de 58% e diretamente para 55,66%. Por outro lado, um retorno acima pode mirar 61% e adiar a rotação, mesmo com o índice sugerindo início de fluxo positivo para as altcoins.

Benjamin Cowen, fundador da IntoTheCryptoverse, apresentou outro ponto de vista em sua contribuição para o conselho de especialistas de Market Intelligence do BeInCrypto e no vídeo complementar. Ele argumenta que a rotação clássica pode não ocorrer neste ciclo.

“… Este é um ciclo em que o bitcoin atingiu o topo em meio à apatia, não à euforia.”

Segundo Cowen, um topo em ambiente de apatia não deixa público para migrar para ativos mais arriscados. Ele destaca 2019 como o paralelo mais próximo e mantém outubro de 2026 como base para o fundo do ciclo.

O que confirmaria a temporada das altcoins em 2026?

Os gráficos de ETH/BTC indicam um movimento de rotação em formação. Preço e momentum romperam suas tendências de baixa em intervalo de poucas semanas, enquanto a inflação mais branda favorece o apetite por risco.

Já os gráficos de dominância pedem cautela. Para os otimistas com as altcoins, seria necessário novo recuo da dominância próximo de 59,6%, seguido por queda abaixo de 58% e avanço até 55,66%. Até lá, ETH/BTC acima de 0,0259 mantém o cenário para rotação, enquanto uma retomada para 61% colocaria o ciclo novamente nas mãos do bitcoin.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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