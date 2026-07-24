Troféu Brasil 2026 marca retorno ao Ibirapuera com Alison Santos, Caio Bonfim e quase mil atletas

O Troféu Brasil de Atletismo está de volta ao Estádio Ícaro de Castro Mello, no Complexo do Ibirapuera, em São Paulo. Em sua 45ª edição, a principal competição do calendário nacional retorna ao tradicional palco após mais de uma década, agora com uma pista totalmente modernizada e certificada pela World Athletics.

A competição acontece entre os dias 23 e 26 de julho e contará com 960 atletas inscritos, entre eles alguns dos principais nomes do atletismo brasileiro, como Alison Santos, o Piu, e Caio Bonfim.

Ibirapuera recebe o Troféu Brasil novamente

O Ibirapuera volta a sediar o Troféu Brasil pela primeira vez desde 2014. O estádio passou por uma ampla reforma, orçada em cerca de R$ 90 milhões, que incluiu a instalação da primeira pista de atletismo de nove raias da América Latina com certificação Classe 1 da World Athletics.

O local faz parte da história da competição e ainda abriga diversos recordes do torneio, incluindo marcas estabelecidas há mais de três décadas.

Caio Bonfim celebra retorno

Atual campeão mundial da marcha atlética e medalhista olímpico, Caio Bonfim destacou a importância de competir novamente no Ibirapuera, palco das primeiras conquistas de sua carreira.

O atleta relembrou que conquistou seu primeiro ouro no Troféu Brasil no estádio e ressaltou que sua mãe também foi campeã diversas vezes na pista, tornando o retorno ainda mais especial para a família.

Alison Santos volta a competir no Brasil

Outro grande destaque da competição será Alison Santos. Medalhista olímpico dos 400 metros com barreiras e vice-campeão mundial, o paulista disputará uma prova em solo brasileiro pela primeira vez em sete anos.

Alison chega ao Troféu Brasil ocupando a vice-liderança do ranking mundial da prova e será uma das principais atrações do evento.

Nova geração também estará em ação

Além dos atletas mais experientes, o Troféu Brasil servirá como última preparação para diversos jovens que disputarão o Mundial Sub-20 de Oregon.

Entre os nomes promissores está a velocista Hakelly Maximiano, de apenas 17 anos, apontada como um dos talentos da nova geração do atletismo brasileiro.

Medalhas homenageiam Adhemar Ferreira da Silva

As medalhas da edição de 2026 prestam homenagem aos 70 anos do bicampeonato olímpico de Adhemar Ferreira da Silva no salto triplo. O design das premiações foi inspirado no movimento característico do atleta, primeiro brasileiro a conquistar dois ouros olímpicos, em Helsinque-1952 e Melbourne-1956.

Com entrada gratuita mediante retirada antecipada de ingressos, o Troféu Brasil promete reunir os principais atletas do país e celebrar o retorno de um dos palcos mais tradicionais do atletismo nacional.