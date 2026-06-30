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Fase de grupos copa 2026

Como as pausas para hidratação na Copa viraram um negócio milionário para David Beckham

Mudança adotada pela Fifa transformou partidas em quatro blocos e abriu mais espaço para anúncios nas transmissões

David Beckham (AFP/AFP Photo)

David Beckham (AFP/AFP Photo)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de junho de 2026 às 14h54.

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As pausas obrigatórias para hidratação implementadas pela Fifa estão entre os temas que mais geram debate nesta Copa do Mundo. A medida tem recebido críticas e sido alvo de vaias por parte dos torcedores. Para o ex-jogador David Beckham, no entanto, a mudança trouxe benefícios.

Com a interrupção das partidas, que passaram a ser disputadas com quatro períodos em vez dos tradicionais dois tempos, as emissoras ganharam novos espaços para exibir publicidade. Como um dos principais nomes do futebol utilizados em campanhas comerciais nos Estados Unidos, o ex-atleta britânico ampliou sua exposição durante as transmissões.

Atualmente, pelo menos oito marcas exibem Beckham em anúncios voltados ao público americano. Esses contratos publicitários rendem ao ex-jogador cerca de US$ 25 milhões (R$ 129 milhões na cotação atual).

Fora dos gramados, Beckham consolidou uma trajetória no mundo dos negócios. O ex-atleta construiu um portfólio diversificado de empresas que gera milhões de dólares anualmente. Entre os investimentos está o Inter Miami, clube da MLS pelo qual Messi atua.

Segundo a revista Forbes, Beckham passou oficialmente a integrar o grupo dos bilionários no início deste ano. Seu patrimônio é estimado em 1,185 bilhão de libras (R$ 8,15 bilhões na cotação atual). Grande parte de seus acordos comerciais é de longa duração, caso da Adidas, empresa com a qual mantém um contrato vitalício.

Ao longo da carreira como jogador, David Beckham viveu seu período de maior destaque no Manchester United, conquistando seis títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões. Também integrou a primeira geração dos "Galáticos" do Real Madrid e encerrou a carreira no LA Galaxy, nos Estados Unidos, onde se tornou uma celebridade.

Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa?

A seleção brasileira garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Japão nesta segunda-feira, 29, no estádio NRG, em Houston. Com a classificação assegurada, a equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do próximo adversário.

O Brasil volta a campo no domingo, 5, às 17h (de Brasília), para enfrentar o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim. As equipes, que terminaram na segunda colocação dos grupos I e E, respectivamente, disputam a vaga nesta terça-feira, 30, às 14h (de Brasília), no estádio AT&T, em Dallas.

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