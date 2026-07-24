Atletas líderes do Tour de France são submetidos a testes antidoping de madrugada

Os principais nomes do Tour de France 2026 passaram por uma operação antidoping incomum durante a reta final da prova. O líder da classificação geral, Tadej Pogacar, e o então principal rival, Jonas Vingegaard, foram acordados durante a madrugada para realizar exames surpresa autorizados pela Agência Internacional de Testes (ITA).

Pogacar recebeu a visita dos oficiais por volta das 5h da manhã, enquanto Vingegaard foi testado cerca de três horas antes, em um procedimento considerado excepcional dentro dos protocolos antidoping do ciclismo.

Operação envolveu todo o pelotão

Nas 48 horas seguintes, praticamente todo o pelotão do Tour de France foi submetido a controles inesperados, em uma das maiores operações antidoping já realizadas na competição nos últimos anos.

Normalmente, os testes acontecem entre 6h e 23h. Para que fossem realizados durante a madrugada, a ITA precisou obter autorização tanto da Agência Mundial Antidoping (WADA) quanto de um juiz local.

Pelas regras da União Ciclística Internacional (UCI), esse tipo de procedimento só pode ocorrer quando há uma suspeita considerada séria e específica de possível uso de substâncias proibidas.

Não há acusações contra Pogacar ou Vingegaard

Apesar da medida extraordinária, nem Pogacar nem Vingegaard foram acusados de qualquer irregularidade.

O motivo que levou às autorizações judiciais permanece sob sigilo, e os resultados dos exames não devem ser divulgados antes do encerramento do Tour de France.

Entre equipes e ciclistas, surgiram diferentes interpretações sobre a operação. Alguns acreditam que ela pode ter sido motivada por informações específicas, enquanto outros entendem que o alto nível de desempenho apresentado pelos favoritos naturalmente aumenta o rigor da fiscalização.

Após o episódio, Pogacar afirmou que vê os controles como parte do esforço para garantir a credibilidade do esporte.

O esloveno destacou que já passa por exames com frequência, mas disse não ter problemas em colaborar com procedimentos extras caso isso ajude a demonstrar que compete de forma limpa.

Vingegaard também apoiou os testes, embora tenha criticado o impacto da ação sobre o descanso dos atletas, afirmando que interrupções durante a madrugada podem prejudicar a recuperação física em uma competição de três semanas.

Passado do ciclismo explica rigor

O endurecimento das medidas antidoping reflete o histórico da modalidade. Desde o início dos anos 2000, diversos campeões do Tour perderam seus títulos após confirmações de doping, cenário que marcou profundamente a imagem do ciclismo.

Atualmente, dirigentes e integrantes do pelotão defendem que o esporte vive um dos períodos mais limpos de sua história, mas reconhecem que controles rigorosos continuam sendo necessários, especialmente para identificar substâncias que podem desaparecer rapidamente do organismo.

Segundo a UCI, exames realizados durante a madrugada permanecem uma ferramenta excepcional e só são utilizados em circunstâncias consideradas justificadas pelas autoridades responsáveis.