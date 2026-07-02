Heineken, Samsung e Nike: as marcas que dominam as respostas de IA sobre a Copa

A Copa do Mundo de 2026 já movimenta torcedores dentro e fora de campo. E, na hora de decidir o que comprar, onde assistir aos jogos e quais marcas escolher, cada vez mais pessoas recorrem à inteligência artificial.

Um levantamento da Ranqia, de terça-feira, 30, mostra quais marcas, produtos, lugares e fontes aparecem nas respostas do ChatGPT quando torcedores no Brasil perguntam o que comprar, onde assistir e em quem confiar durante a Copa do Mundo de 2026. O estudo analisou 22 perguntas, divididas em oito temas, e mediu frequência de citação, ordem de menção, profundidade no texto, justificativas declaradas, fontes usadas e taxa de deferimento, quando a IA pede mais contexto ao usuário.

A Ranqia, deeptech de Generative Engine Optimization, disciplina que analisa como empresas aparecem em respostas de inteligência artificial, afirma que 22,5% das fontes pesquisadas pela IA terminam citadas na resposta. Na leitura do levantamento, o modelo consulta mais páginas do que menciona no texto final.

Entre as 22 perguntas monitoradas, Heineken, Caipirinha, Swift, Doritos, Samsung, Vivo, Nike, Visa, American Airlines e Casimiro aparecem como líderes de visibilidade em suas respectivas categorias. O estudo também aponta que algumas perguntas geram respostas diretas, enquanto outras levam o modelo a pedir cidade, região ou orçamento antes de recomendar.

A pesquisa separa seis métricas. Visibilidade na IA mede a frequência com que uma marca aparece. Ordem média de menção indica a posição da marca na resposta. Profundidade no texto mostra se a citação aparece no início ou no fim. A justificativa declarada registra o motivo apresentado pelo modelo. As fontes indicam quais domínios sustentam as respostas. A taxa de deferimento mede quando o sistema evita uma recomendação direta.

Heineken lidera em cerveja

Heineken: marca holandesa apareceu em 100% das respostas de IA. (Stella de Smit/Unsplash)

Na pergunta sobre a melhor cerveja para ver a Copa, a Heineken aparece em 100% das respostas, seguida por Brahma, com 96%, Amstel, com 76%, Original, com 69%, Stella Artois, com 67%, Corona, com 50%, Spaten, com 38%, Budweiser, com 37%, Skol, com 33%, Antarctica, com 11%, Eisenbahn, com 10%, e Colorado, com 6%. A justificativa mais citada é tradição, clássico ou popularidade, com 100%, seguida por sabor, com 99%, personalização ao gosto, com 94%, e pesquisa de mercado, com 88%.

Em drinks, a Caipirinha aparece em 100% das respostas. Mojito tem 96%, Gin Tônica, 88%, Aperol Spritz, 74%, Moscow Mule, 60%, Paloma, 59%, Sangria, 57%, Margarita, 44%, Michelada, 43%, Piña Colada, 39%, Whisky Highball, 23%, e Clericot, 12%. O modelo justifica as escolhas por sabor e tradição, ambos com 100%, e consumo moderado, com 98%.

Em canais de compra de bebidas, supermercados com delivery lideram com 92%. Distribuidoras de bebidas aparecem com 71%, lojas especializadas, 36%, atacarejo, 34%, empório ou adega, 33%, Zé Delivery e iFood, 11% cada, Rappi e aplicativos de entrega, 9% cada, e Mercado Livre, 1%. A taxa de deferimento é de 15%.

No bloco de comida, Swift lidera carnes para churrasco, com 99%, seguida por Maturatta, com 91%, Friboi, com 79%, Bassi, com 67%, Wessel, com 59%, Black, da Swift, com 52%, Frigol, com 20%, Best Beef, com 19%, Estância 92, com 13%, VPJ, com 5%, e Montana, com 2%. Em pratos para família, batata frita ou rústica aparece com 99%, air fryer para petiscos, com 97%, pipoca, com 96%, nachos ou guacamole, com 94%, e espetinhos, com 89%.

Entre salgadinhos e snacks, Doritos e Cheetos aparecem com 99%, Lay’s com 98%, Ruffles e Pringles com 92%, Fandangos com 79% e Torcida com 64%.[/grifarc] Na compra de comida e bebida para casa, supermercados aparecem com 100%, atacarejo com 90%, apps de entrega e Carrefour com 85%, iFood com 78%, Pão de Açúcar com 72%, Rappi com 65%, Zé Delivery com 36%, Sam’s Club com 24%, Shopper com 23%, Extra com 17% e Fort Atacadista com 10%.

Samsung, Vivo e Nike dominam eletrônicos, internet e vestuário

[caption id="attachment_5273830" align="alignnone" width="4032"]Nike: calçadista tenta recuperar espaço perdido para rivais no mercado global.[/caption]

Na pergunta sobre TV, Samsung aparece com 99%, LG com 95%, TCL com 79%, Hisense com 24% e Sony com 6%. Os atributos técnicos mais citados são OLED, com 100%, 120 Hz e tela de 65 polegadas ou mais, ambos com 99%, 4K, com 98%, Mini LED, com 89%, HDR, com 62%, QLED, com 57%, e Dolby Vision, com 44%.

Em smartphones, Samsung/Galaxy lidera com 98%, seguido por Apple/iPhone, com 82%, Xiaomi, com 69%, Motorola, com 59%, Google Pixel, com 30%, OnePlus, com 23%, Realme, com 14%, e Asus, com 4%. O estudo registra que OLED ou AMOLED aparecem em 100% das respostas, 120 Hz em 98%, 5G em 93%, brilho acima de 2.000 nits em 43% e HDR em 38%.

Em operadoras de internet, Vivo aparece em 100%, Claro em 99%, TIM em 95% e provedores regionais em 70%. O modelo pede contexto em 48% das respostas, taxa igual à registrada em companhias aéreas. Na compra de TV com entrega rápida, a IA pede contexto em 87% das respostas; entrega expressa aparece com 97%, retirada em loja com 95%, Magazine Luiza com 75%, Casas Bahia com 73%, Fast Shop com 65%, Mercado Livre Full com 54%, Amazon com 48%, Americanas com 11%, Ponto Frio com 10% e Carrefour com 3%.

No vestuário, Nike aparece com 100% nas respostas sobre camiseta do Brasil. Hering tem 28%, Reserva, 25%, Braziline, 24%, Adidas, 17%, Olympikus e C&A, 11% cada, Puma, 9%, e Renner, 5%. Em lojas para comprar roupa de torcida, Nike oficial lidera com 100%, seguida por Centauro, com 89%, Netshoes, com 80%, loja oficial da CBF, com 63%, Decathlon, com 46%, Mercado Livre, com 40%, marketplaces em geral, com 38%, Riachuelo e Renner, com 26% cada, C&A, com 25%, Shopee, com 16%, e Amazon, com 14%.

Promoções, patrocínios e lugares mostram presença de marcas transversais

Em patrocinadores da Seleção Brasileira, Nike, Itaú, Vivo, Sadia, Amazon, Uber, iFood, Volkswagen e Google aparecem com 100%. Cimed registra 99%, Azul, 98%, e Guaraná Antarctica, 93%. Em promoções e descontos, Visa lidera com 93%, Mercado Livre aparece com 72%, iFood, com 68%, Amazon, com 66%, Budweiser, com 49%, McDonald’s/Méqui, com 46%, Clear, com 36%, Coca-Cola, com 35%, Burger King, com 34%, Casas Bahia, com 18%, Magalu, com 12%, e Shopee, com 1%.

Em produtos para comprar em promoções da Copa, Samsung e LG aparecem com 100%, TCL com 97%, Hisense com 95%, Xiaomi com 74%, Nike com 70%, Sony com 66%, Adidas com 65%, JBL com 56%, Philips com 54%, Motorola com 48% e Apple com 47%. As categorias citadas são TVs, com 100%, videogames e consoles, com 96%, soundbars, com 94%, smartphones, com 92%, notebooks, com 57%, camisas oficiais, com 40%, e projetores, com 9%.

No bloco de móveis, Linoforte lidera sofás com 83%, seguida por Hellen Estofados, com 79%, Ferrari Estofados, com 59%, Rifletti, com 48%, Herval, com 42%, Tok&Stok, com 31%, Mobly, com 27%, Breton, Sofá na Caixa e Westwing, com 26% cada, Etel, com 21%, e Cama Inbox, com 20%. Na pergunta sobre lugares para assistir de casa, soundbar aparece com 97%, home theater com 86%, varanda gourmet ou área externa e projetor com 85%, sala de estar com 84%, quarto com 51%, quintal ou jardim com 41%, CazéTV com 30%, escritório com 25%, SporTV com 23%, Globoplay com 22% e SBT com 20%.

Em bares por capital, São Paulo e Rio de Janeiro têm cobertura de 46%. Em São Paulo, Kia Ora Pub aparece com 43%, Bar Brahma com 37%, Esquina do Souza, Jacaré Grill e Atlântico 212 com 11%. No Rio, Liz Cocktail & Wine aparece com 52%, Brewteco com 28%, Bar Bukowski com 17%, On Tap Pub e Boteco Belmonte com 15%. Brasília e Belo Horizonte têm 43% de cobertura; Curitiba, 42%; Porto Alegre e Salvador, 41%; Recife e Fortaleza, 40%.

Na lista de melhores lugares por capital, São Paulo tem 96% de cobertura, com Vila Madalena em 39%, Arena das Nações em 34% e Bar da Dona Onça em 33%. Brasília tem 95%, com Pontão do Lago Sul em 71%. Belo Horizonte tem 95%, com Mercado Novo em 48% e Arena Nº1 no Mineirinho em 43%. Fortaleza tem 94%, com Aterro da Praia de Iracema em 41%. O levantamento mapeia as 27 capitais nessa pergunta.

Em companhias aéreas, American Airlines, LATAM e United aparecem com 100%. Delta tem 92%, Copa Airlines, 91%, Air Canada, 68%, Aeroméxico, 60%, Azul, 24%, Avianca, 21%, e GOL, 15%. Em influenciadores, Casimiro aparece com 98%, Fred, do Desimpedidos, com 88%, TikTok, com 40%, YouTube, com 39%, PVC, com 30%, André Hernan, com 29%, Instagram, com 24%, X/Twitter, com 7%, Paulo Vinícius Coelho, Rica Perrone e Mauro Cezar, com 6% cada, e GE/ge.globo, com 2%.

Fontes técnicas têm maior conversão em citação

O levantamento também mede quais fontes viram resposta. Entre os domínios com maior conversão estão TechRadar, com 72%, Times Brasil, com 68%, Tom’s Guide, com 64%, Sofá na Caixa, com 63%, Wikipedia em inglês, com 61%, Mundo dos Reviews e The Guardian, com 57%, Reddit, com 53%, Seu Dinheiro, com 50%, CNN Brasil, com 48%, Mercado & Consumo, com 44%, ESPN Brasil, com 41%, Folha, com 39%, e Receitas Globo, com 39%.

Por tipo de fonte, sites de review técnico têm maior conversão, com 38,7%. Fontes de esporte e Copa aparecem com 36,1%, receitas e lifestyle com 29,7%, imprensa geral com 25,5%, marketing e negócios com 25,4%, fontes oficiais com 25,3%, conteúdo social ou UGC com 21%, nichos com 20,1%, comparadores com 17,6%, varejo e marketplace com 16,9%, e viagens ou companhias aéreas com 14,1%.

[grifar]O estudo identifica Vivo como a marca mais transversal, por aparecer em diferentes temas, seguida por Amazon, Mercado Livre, Brahma, Magazine Luiza, Nike, Samsung, LG, Adidas, Casas Bahia, Budweiser, TCL, Coca-Cola e iFood. Segundo a Ranqia, Vivo combina presença como patrocinadora e operadora; Amazon aparece como varejo e origem de promoções; Nike e Samsung concentram presença em menos categorias, mas lideram seus blocos.

A leitura agrupada do estudo aponta seis padrões: cânone cultural em cerveja, drinks, snacks e carne; critério técnico antes da marca em TV e smartphone; efeito da pergunta no plural sobre rankings mais distribuídos; oportunidade em caudas longas com pouca cobertura de mídia; espaço para respostas regionais em internet, entrega de TV e companhias aéreas; e diferença entre fonte consultada e fonte citada.

O mapa de oportunidade da Ranqia divide as categorias em seis terrenos. Sofás, provedores regionais e lugares por capital aparecem como cauda longa pouco coberta. Promoções e ofertas entram como vácuo de evidência em temas novos. Operadoras, entrega de TV e companhias aéreas dependem de resposta local. TV, smartphone e produtos em promoção dependem de critério técnico. Cerveja, drinks, snacks e carne formam um cânone cultural. Camiseta da Seleção e vestuário oficial aparecem como categorias com incumbente consolidado.