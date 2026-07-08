Após anos de espera, Bath & Body Works estreia no Brasil com loja e e-commerce

A Bath & Body Works, maior rede especializada em fragrâncias para casa, cuidados com o corpo e sabonetes dos Estados Unidos, chega oficialmente ao Brasil nesta quinta-feira, 9. A estreia acontece com a abertura de uma loja no MorumbiShopping, em São Paulo, e o lançamento de um e-commerce nacional.

Fundada em 1990, no estado de Ohio, a marca desembarca no país com seu portfólio completo de produtos, que inclui body mists, cremes corporais, loções hidratantes, eau de parfum, sabonetes líquidos para o corpo e para as mãos, além das tradicionais velas aromáticas. Os preços variam de R$ 25 a R$ 569, embora a maior parte dos itens esteja na faixa entre R$ 69 e R$ 249.

Entre as fragrâncias mais conhecidas da empresa estão Gingham, Japanese Cherry Blossom, A Thousand Wishes e Champagne Toast, que chegam ao mercado brasileiro ao lado de lançamentos e itens exclusivos.

Um dos destaques da estreia é a coleção Viva Brasil, inspirada na cultura e nas paisagens brasileiras. "É muito especial abrir a operação brasileira com essa coleção. No mês passado inauguramos uma loja na Alemanha e a Viva Brasil também estava em destaque", afirma Ricardo Zapata, vice-presidente de Bussiness Development da Bath and Works global.

Segundo a empresa, a operação brasileira adotará jornada de trabalho no modelo 5x2 para os colaboradores da loja física e do e-commerce.

Chegada ao Brasil

A aposta da empresa mira um mercado estratégico. O Brasil é o terceiro maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, responde por cerca de 2% do PIB nacional e concentra aproximadamente 45% do mercado latino-americano do setor.

Segundo Zapata, a estratégia para competir em um segmento dominado por marcas consolidadas passa pelo amplo portfólio de fragrâncias e por preços acessíveis.

"O consumidor brasileiro tem uma conexão muito forte com fragrâncias, que fazem parte do dia a dia. Estamos trazendo um portfólio de fragrâncias icônicas com preços acessíveis para atender esse público", diz.

O executivo afirma que a companhia já avalia a abertura de novas lojas no país, embora o foco inicial seja consolidar a operação da primeira unidade física e do e-commerce. "Primeiro queremos conhecer melhor o consumidor do Brasil", afirma.

Zapata explica que a chegada da Bath & Body Works ao Brasil levou anos de planejamento. Segundo ele, a empresa buscou entender as particularidades do mercado brasileiro e estruturar a operação antes da estreia. "É um mercado complexo. Queríamos ter certeza de que faríamos a coisa certa, com os parceiros certos, que conhecem o varejo, a importação e o consumidor brasileiro", afirma.

A chegada ao Brasil ocorre em um momento de transformação para a companhia. Segundo o The New York Times, a Bath & Body Works registrou vendas de US$ 7,3 bilhões no último ano, abaixo do pico de US$ 7,8 bilhões alcançado durante a pandemia, pressionada pelo avanço de concorrentes impulsionados pelas redes sociais e pela crescente preocupação dos consumidores com os ingredientes presentes em fragrâncias.

Atualmente, a Bath & Body Works opera mais de 1.900 lojas nos Estados Unidos e no Canadá e outras 500 unidades em cerca de 50 países. Na América do Sul, a marca já está presente na Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela.