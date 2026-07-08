Portugal é a seleção com maior engajamento nas redes sociais, diz ranking parcial da Copa

A Copa do Mundo de 2026 consolidou as redes sociais como uma extensão da competição. É natural, portanto, que as seleções disputem não apenas os jogos em campo, mas também a atenção dos torcedores nas plataformas digitais.

Nesse cenário, Portugal liderou o ranking global de engajamento entre os perfis oficiais das seleções, com 73 milhões de interações até o fim dos 16 avos de final, segundo levantamento da Comscore.

De acordo com a pesquisa, o Brasil acumulou 53 milhões de interações, seguido por México (49 milhões), França (46 milhões) e Argentina (43 milhões), completando o top 5.

O monitoramento considerou conteúdos publicados com termos relacionados ao Mundial no Instagram, Facebook, X, TikTok e YouTube.

Criadores entram definitivamente no jogo

Os números também destacam que os perfis oficiais das seleções deixaram de funcionar apenas como canais institucionais para se tornarem plataformas permanentes de conteúdo. Bastidores, treinos, comemorações, desafios, entrevistas e interações em tempo real passaram a manter os torcedores conectados mesmo fora dos dias de jogo, ampliando o alcance da Copa para além das transmissões ao vivo.

E, se as seleções ampliaram sua presença digital, os influenciadores consolidaram um novo papel na cobertura do Mundial. Segundo a Comscore, 37% de todas as menções relacionadas à Copa ocorreram em perfis de criadores de conteúdo.

Para Ingrid Veronesi, country manager da Comscore, os números indicam que uma parcela significativa da conversa sobre o torneio passou a ser mediada por vozes independentes, e não apenas por emissoras ou pelas contas oficiais das equipes.

“Com os criadores respondendo por 37% das conversas e bilhões de interações em vídeos, o alcance do evento passou a ser resultado da complementaridade entre diferentes plataformas. Com isso, toda estratégia de marca precisa considerar a integração contínua entre diferentes meios”, analisa.

Entre os brasileiros com maior volume de interações aparecem Alfinetei, com 25 milhões, Desimpedidos (22 milhões) e Ronaldinho Gaúcho (19 milhões), seguidos por Leo Dias e Fred, ambos com 9 milhões.