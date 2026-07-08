Portugal é a seleção com maior engajamento nas redes sociais, diz ranking parcial da Copa

Cristiano Ronaldo: jogador foi a estrela de Portugal, que liderou o ranking global de engajamento entre os perfis oficiais das seleções (Cole Burston / AFP)
Repórter de Marketing
Publicado em 8 de julho de 2026 às 18h07.
A Copa do Mundo de 2026 consolidou as redes sociais como uma extensão da competição. É natural, portanto, que as seleções disputem não apenas os jogos em campo, mas também a atenção dos torcedores nas plataformas digitais.
Nesse cenário, Portugal liderou o ranking global de engajamento entre os perfis oficiais das seleções, com 73 milhões de interações até o fim dos 16 avos de final, segundo levantamento da Comscore.
De acordo com a pesquisa, o Brasil acumulou 53 milhões de interações, seguido por México (49 milhões), França (46 milhões) e Argentina (43 milhões), completando o top 5.
O monitoramento considerou conteúdos publicados com termos relacionados ao Mundial no Instagram, Facebook, X, TikTok e YouTube.
Os números também destacam que os perfis oficiais das seleções deixaram de funcionar apenas como canais institucionais para se tornarem plataformas permanentes de conteúdo. Bastidores, treinos, comemorações, desafios, entrevistas e interações em tempo real passaram a manter os torcedores conectados mesmo fora dos dias de jogo, ampliando o alcance da Copa para além das transmissões ao vivo.
E, se as seleções ampliaram sua presença digital, os influenciadores consolidaram um novo papel na cobertura do Mundial. Segundo a Comscore, 37% de todas as menções relacionadas à Copa ocorreram em perfis de criadores de conteúdo.
Para Ingrid Veronesi, country manager da Comscore, os números indicam que uma parcela significativa da conversa sobre o torneio passou a ser mediada por vozes independentes, e não apenas por emissoras ou pelas contas oficiais das equipes.
“Com os criadores respondendo por 37% das conversas e bilhões de interações em vídeos, o alcance do evento passou a ser resultado da complementaridade entre diferentes plataformas. Com isso, toda estratégia de marca precisa considerar a integração contínua entre diferentes meios”, analisa.
Entre os brasileiros com maior volume de interações aparecem Alfinetei, com 25 milhões, Desimpedidos (22 milhões) e Ronaldinho Gaúcho (19 milhões), seguidos por Leo Dias e Fred, ambos com 9 milhões.