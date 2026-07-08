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Fase de grupos copa 2026

VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino desta quinta-feira, 9

Rodada terá seis partidas; após vencer o Japão, Brasil folga nesta quinta e volta à quadra na sexta contra a Polônia

Diana e Tainara, da seleção feminina de vôlei do Brasil: equipe volta à quadra na sexta-feira, 10 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Diana e Tainara, da seleção feminina de vôlei do Brasil: equipe volta à quadra na sexta-feira, 10 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de julho de 2026 às 18h03.

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Após vencer o Japão por 3 sets a 1 nesta quarta-feira, 8, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei terá um dia de descanso na terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026. A equipe comandada por José Roberto Guimarães volta à quadra apenas na sexta-feira, 10, às 7h20, para enfrentar a Polônia.

Enquanto isso, a rodada desta quinta-feira, 9, contará com seis partidas. O principal destaque é o confronto entre Estados Unidos e Polônia, que abre a programação do dia, além do duelo entre China e Ucrânia.

Quais são os jogos da VNL feminina 2026 desta quinta-feira?

  • 1h — Estados Unidos x Polônia
  • 6h — Bélgica x Canadá
  • 7h20 — Japão x Tailândia
  • 9h30 — China x Ucrânia
  • 11h30 — Tchéquia x Países Baixos
  • 15h — Sérvia x França

Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL 2026?

O Brasil volta à quadra na sexta-feira, 10, às 7h20, para enfrentar a Polônia, pela terceira semana da VNL feminina 2026.

Onde assistir aos jogos da VNL feminina 2026?

Os jogos da VNL feminina 2026 têm transmissão pelo SporTV, ge TV e VBTV.

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