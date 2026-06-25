Vini Jr assume protagonismo e deixa para trás a Copa do Mundo de 2022

A Seleção Brasileira confirmou a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026 na liderança do Grupo C, após derrotar a Escócia. O grande nome do Brasil nesta primeira fase foi de Vini Jr.

O atacante do Real Madrid vive seu melhor momento com a camisa da Seleção e, enfim, parece ter assumido o protagonismo que durante anos foi esperado pelos torcedores brasileiros.

Vini Jr foi decisivo nos três compromissos do Brasil na fase de grupos. Na estreia, diante do Marrocos, marcou o gol brasileiro no empate por 1 a 1. Contra o Haiti, voltou a ser destaque ao balançar as redes e ainda contribuir com uma assistência na vitória por 3 a 0.

Já diante da Escócia, na última rodada, brilhou novamente ao marcar dois dos três gols da Seleção e comandar mais uma atuação convincente da equipe de Carlo Ancelotti.

Com quatro gols marcados, o atacante entrou de vez na disputa pela artilharia da Copa do Mundo. Ele divide a vice-liderança do ranking com Kylian Mbappé e Erling Haaland. À frente deles aparece apenas Lionel Messi, que soma cinco gols na competição.

O desempenho de Vinicius também recebeu elogios públicos de Carlo Ancelotti, treinador que foi responsável por potencializar o futebol do brasileiro durante a passagem de ambos pelo Real Madrid.

“É satisfatório porque eu não tinha dúvidas de como ele poderia chegar nessa Copa do Mundo. Para ele, é uma honra jogar com a Seleção e está fazendo muito bem. Também marcou um gol de cabeça, que é muito raro para ele. Para mim, o Vini é um ‘top’, é um dos melhores do mundo obviamente”, afirmou o treinador italiano.

Cobrança antiga

O protagonismo de Vinicius Jr na Copa do Mundo representa uma resposta para uma cobrança que o acompanha há anos. Mesmo sendo um dos principais jogadores do futebol mundial e protagonista do Real Madrid, o atacante ainda buscava repetir na Seleção Brasileira o mesmo nível de atuação apresentado na Europa.

Sob o comando de Ancelotti no clube espanhol, Vini se transformou em um dos atletas mais decisivos do planeta. Durante as quatro temporadas em que trabalhou com o treinador italiano no Real Madrid, conquistou duas edições da Liga dos Campeões e ultrapassou a marca de 20 gols em todas elas. Além disso, registrou média de 37 participações diretas em gols por temporada.

Naturalmente, o sucesso no futebol europeu aumentou a expectativa em torno de seu desempenho pela Seleção. Porém, até então, o atacante ainda não havia conseguido reproduzir as mesmas atuações vestindo a camisa amarela.

Copa do Mundo de 2022

A diferença entre o desempenho na Copa do Mundo de 2026 e na edição de 2022 ajuda a explicar como Vini Jr assumiu o protagonismo na Seleção Brasileira.

No Catar, Vinicius Jr chegou como uma das principais esperanças do Brasil, mas encerrou sua participação com apenas um gol e duas assistências em quatro partidas. Na eliminação para a Croácia, nas quartas de final, sequer permaneceu em campo até o fim do confronto, sendo substituído ainda durante o segundo tempo.

Agora, em 2026, o cenário é completamente diferente. Em apenas três jogos, Vini já soma quatro gols e uma assistência. Ou seja, participou diretamente de cinco dos sete gols marcados pela Seleção Brasileira na fase de grupos.