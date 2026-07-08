Esporte

Fase de grupos copa 2026

VNL 2026: Brasil vence o Japão; veja quando será o próximo jogo da seleção feminina

Brasil venceu o Japão por 3 sets a 1 nesta quarta-feira, 8, em Osaka, e agora enfrenta a Polônia pela Liga das Nações feminina de vôlei

Ana Cristina e Júlia Bergman: seleção brasileira de vôlei perdeu só um jogo na VNL 2026 até agora (Volleyball World/VNL/DIvulgação)

Ana Cristina e Júlia Bergman: seleção brasileira de vôlei perdeu só um jogo na VNL 2026 até agora (Volleyball World/VNL/DIvulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de julho de 2026 às 16h09.

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A seleção brasileira feminina de vôlei começou com vitória a terceira semana da Liga das Nações (VNL). Nesta quarta-feira, 8, a equipe comandada por José Roberto Guimarães derrotou o Japão por 3 sets a 1, em Osaka, com parciais de 25/20, 19/25, 25/19 e 25/23.

Com o resultado, o Brasil chegou à oitava vitória em nove partidas e segue na vice-liderança da competição, empatado em pontos e número de vitórias com os Estados Unidos, que lideram pelo critério de desempate de sets.

A ponteira Julia Bergmann foi o principal destaque da partida. Ela terminou o confronto com 21 pontos, sendo 19 de ataque e dois de bloqueio, e foi decisiva para a reação brasileira no quarto set.

A seleção começou melhor e venceu o primeiro set por 25 a 20. O Japão reagiu na segunda parcial e empatou o jogo ao fechar em 25 a 19. O Brasil retomou o controle da partida no terceiro set, vencendo por 25 a 19. No quarto, chegou a ficar seis pontos atrás no placar, mas buscou a virada e confirmou o triunfo por 25 a 23.

Após a partida, Julia Bergmann destacou a reação da equipe. "Foi uma virada incrível. Não paramos de lutar em nenhum momento e nossa defesa fez muita diferença. Estou muito feliz pelo desempenho do time em toda a partida. O Japão é sempre um time divertido de jogar contra e estou feliz por termos saído com a vitória hoje", afirmou à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL?

O próximo compromisso da seleção brasileira será contra a Polônia, na sexta-feira, 10, às 7h20, pela segunda rodada da terceira semana da VNL.

O jogo será transmitido pelo sportv2 e pela ge TV.

Depois da Polônia, o Brasil ainda enfrentará Tailândia, no sábado, 11, e Estados Unidos, no domingo, 12, antes do encerramento da fase classificatória.

A fase final da Liga das Nações será disputada entre os dias 22 e 26 de julho, em Macau, na China.

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