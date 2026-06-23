Treinador do Uzbequistão é um dos técnicos mais bem pagos da Copa do Mundo

O Uzbequistão pode ser estreante em Copas do Mundo, mas conta com um treinador acostumado aos maiores palcos do futebol. Campeão mundial com a Itália em 2006, Fábio Cannavaro assumiu o comando da seleção asiática para a disputa do Mundial de 2026.

A equipe uzbeque vive um momento histórico ao disputar sua primeira Copa do Mundo. Na estreia, acabou derrotada pela Colômbia por 3 a 1, mas ainda mantém vivo o sonho de avançar à próxima fase.

O próximo desafio será nesta terça-feira, 23, diante de Portugal, às 14h, no horário de Brasília, no NRG Stadium, em Houston.

Para liderar o projeto da primeira participação do país em Copas do Mundo, a federação uzbeque apostou em um nome de peso. Cannavaro assumiu o comando da seleção após a classificação para o Mundial, substituindo Timur Kapadze, responsável pela campanha nas Eliminatórias e que passou a integrar a comissão técnica como auxiliar.

O investimento para contar com o ex-zagueiro foi alto.

Segundo levantamento do jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Cannavaro recebe 4 milhões de euros por temporada, valor que gira em torno de R$ 23,5 milhões na cotação atual.

O salário coloca o treinador entre os cinco mais bem pagos desta Copa do Mundo, empatado com Roberto Martínez, comandante da seleção portuguesa.

A liderança do ranking pertence a Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, que recebe 9,5 milhões de euros anuais (R$ 55,8 milhões).

O Uzbequistão vem investindo no esporte e a contratação de Cannavaro é mais uma prova dessa valorização. Sob o comando do presidente Shavkat Mirziyoyev desde 2016, o governo ampliou os incentivos ao esporte como forma de promover a imagem da nação internacionalmente.

Confira os dez técnicos mais bem pagos da Copa do Mundo de 2026: