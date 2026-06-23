Esporte

Fase de grupos copa 2026

Treinador do Uzbequistão é um dos técnicos mais bem pagos da Copa do Mundo

Campeão do mundo em 2006 pela Itália, o ex-zagueiro é responsável por comandar uma das seleções que estão estreando em Copas

Fábio Cannavaro: o ex-zagueiro assumiu o comando do Uzbequistão após a classificação para a Copa do Mundo (Foto de CARL DE SOUZA / AFP)

Fábio Cannavaro: o ex-zagueiro assumiu o comando do Uzbequistão após a classificação para a Copa do Mundo (Foto de CARL DE SOUZA / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 23 de junho de 2026 às 12h43.

O Uzbequistão pode ser estreante em Copas do Mundo, mas conta com um treinador acostumado aos maiores palcos do futebol. Campeão mundial com a Itália em 2006, Fábio Cannavaro assumiu o comando da seleção asiática para a disputa do Mundial de 2026.

A equipe uzbeque vive um momento histórico ao disputar sua primeira Copa do Mundo. Na estreia, acabou derrotada pela Colômbia por 3 a 1, mas ainda mantém vivo o sonho de avançar à próxima fase.

O próximo desafio será nesta terça-feira, 23, diante de Portugal, às 14h, no horário de Brasília, no NRG Stadium, em Houston.

Para liderar o projeto da primeira participação do país em Copas do Mundo, a federação uzbeque apostou em um nome de peso. Cannavaro assumiu o comando da seleção após a classificação para o Mundial, substituindo Timur Kapadze, responsável pela campanha nas Eliminatórias e que passou a integrar a comissão técnica como auxiliar.

O investimento para contar com o ex-zagueiro foi alto.

Segundo levantamento do jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Cannavaro recebe 4 milhões de euros por temporada, valor que gira em torno de R$ 23,5 milhões na cotação atual.

O salário coloca o treinador entre os cinco mais bem pagos desta Copa do Mundo, empatado com Roberto Martínez, comandante da seleção portuguesa.

A liderança do ranking pertence a Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, que recebe 9,5 milhões de euros anuais (R$ 55,8 milhões).

O Uzbequistão vem investindo no esporte e a contratação de Cannavaro é mais uma prova dessa valorização. Sob o comando do presidente Shavkat Mirziyoyev desde 2016, o governo ampliou os incentivos ao esporte como forma de promover a imagem da nação internacionalmente.

Confira os dez técnicos mais bem pagos da Copa do Mundo de 2026:

  1. Carlo Ancelotti (Brasil) – 9,5 milhões de euros por ano (R$ 55,8 milhões)
  2. Thomas Tuchel (Inglaterra) – 5,9 milhões de euros (R$ 34,6 milhões)
  3. Julian Nagelsmann (Alemanha) – 4,9 milhões de euros (R$ 28,8 milhões)
  4. Fabio Cannavaro (Uzbequistão) – 4 milhões de euros (R$ 23,5 milhões)
  5. Roberto Martínez (Portugal) – 4 milhões de euros (R$ 23,5 milhões)
  6. Didier Deschamps (França) – 3,8 milhões de euros (R$ 22,3 milhões)
  7. Marcelo Bielsa (Uruguai) – 3,5 milhões de euros (R$ 20,5 milhões)
  8. Ronald Koeman (Holanda) – 3 milhões de euros (R$ 17,6 milhões)
  9. Gustavo Alfaro (Paraguai) – 2,5 milhões de euros (R$ 14,7 milhões)
  10. Lionel Scaloni (Argentina) – 2,3 milhões de euros (R$ 13,5 milhões)
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