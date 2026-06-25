Copa do Mundo 2026: Messi lidera artilharia em início marcado por estrelas em alta

As primeiras rodadas da Copa do Mundo de 2026 registraram forte presença dos principais nomes do futebol mundial na disputa pela artilharia e pelas premiações individuais, com Lionel Messi na liderança após o início da competição.

O cenário inicial reúne diferentes gerações de atacantes que iniciaram o torneio com participação direta em gols, incluindo finalizações e assistências, o que mantém a disputa aberta entre seleções que avançam na fase de grupos.

A atuação dos protagonistas também se reflete no desempenho coletivo de suas equipes, com impacto direto na classificação e na construção das campanhas dentro da competição.

Disputa pela artilharia na Copa do Mundo de 2026

Lionel Messi

Lionel Messi, aos 39 anos, soma cinco gols e ocupa a liderança da artilharia, após marcar três vezes na estreia contra a Argélia e duas vezes diante da Áustria, mantendo participação central na seleção da Argentina. O jogador também atua na organização das jogadas e na criação de oportunidades ofensivas.

Lionel Messi permanece como peça central da seleção argentina na construção das jogadas e na definição das partidas.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé registra quatro gols nas primeiras rodadas e aparece na segunda posição da artilharia, após sequência de partidas com participação decisiva pela seleção da França. O atacante francês mantém protagonismo ofensivo na equipe.

Kylian Mbappé segue como referência ofensiva da França na fase inicial da competição.

Erling Haaland

Erling Haaland também soma quatro gols e disputa as primeiras posições da artilharia em sua estreia em Copas do Mundo, com participação direta nos resultados da Noruega.

Erling Haaland registra presença ofensiva na primeira participação em Copa do Mundo pela seleção da Noruega.

Vinícius Júnior

Vinícius Júnior acumula quatro gols e uma assistência, com participação direta em cinco gols da seleção brasileira, sob comando de Carlo Ancelotti, durante as primeiras rodadas da Copa do Mundo de 2026.

Vinícius Júnior concentra ações ofensivas da seleção brasileira na fase inicial do torneio.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo marcou dois gols contra o Uzbequistão após a primeira rodada sem gols contra a RD Congo, mantendo participação ofensiva pela seleção de Portugal.

Cristiano Ronaldo segue com participação ofensiva pela seleção portuguesa em sua trajetória no torneio.

Harry Kane

Harry Kane marcou dois gols contra a Croácia e mantém participação ofensiva pela Inglaterra na fase de grupos, após empate sem gols na segunda rodada.

Harry Kane segue como referência ofensiva da seleção inglesa na competição.

Michael Olise

Michael Olise registra três assistências e participa da construção ofensiva da seleção francesa ao lado de Mbappé, com atuação central na criação de jogadas.

Michael Olise atua como principal articulador de passes decisivos na seleção francesa.