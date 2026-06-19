Pressionado para colocar Endrick, Ancelotti tem histórico com promessas brasileiras

Endrick vem sendo o principal assunto da Seleção Brasileira para o duelo contra o Haiti, que ocorre nesta sexta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília). Após ficar no banco contra o Marrocos, o nome do jovem ganhou força entre os torcedores para entrar como titular no jogo desta sexta-feira, 19.

Questionado sobre o atacante em coletiva de imprensa, o treinador do Brasil, Carlo Ancelotti, garantiu que ele terá sua chance, mas que é preciso esperar.

"Temos que colocar Endrick no momento correto. Vamos esperar um pouco. Vai ser importante", afirmou o treinador.

Apesar de o técnico italiano não apostar imediatamente em Endrick, de apenas 19 anos, lidar com promessas brasileiras não é novidade para o treinador, que foi importante na carreira de jogadores como Vini Jr. e Kaká no continente europeu.

Kaká

O meia chegou ao Milan, da Itália, em 2003, com apenas 21 anos. Com Carlo Ancelotti no comando da equipe, eles formaram parceria até 2009, quando ambos deixaram o time italiano.

Sob o comando do treinador, Kaká deu seus primeiros passos no futebol europeu e se tornou um dos melhores jogadores do mundo. Tanto que chegou a ser eleito Bola de Ouro em 2007.

Vini Jr.

O atacante foi mais um jovem que conseguiu ganhar protagonismo no futebol europeu com o técnico. Apesar de Ancelotti não ter sido o primeiro treinador do brasileiro no Real Madrid, foi com ele que Vini Jr. conseguiu ganhar espaço na equipe e assumir o protagonismo.

À época, com 21 anos, na chegada do italiano ao Real Madrid, o brasileiro ganhou confiança e, aos poucos, se tornou um dos melhores jogadores do planeta.

Richarlison

Eles trabalharam juntos no Everton, da Inglaterra, quando Richarlison tinha 22 anos. O atacante brasileiro até havia ido bem no Watford, seu primeiro time na Europa, mas foi no Everton que ele se consolidou no futebol inglês.

Sob o comando do italiano, na temporada 2019/2020, o atacante disputou 41 jogos, somando 15 gols e quatro assistências. Já em 2020/2021, o brasileiro atuou em 40 partidas, balançando as redes 13 vezes e dando três passes para gol.

Alexandre Pato

O atacante chegou ao Milan ainda em 2007, com apenas 18 anos. Assim, trabalhou com Ancelotti até 2009, ano em que conquistou um prêmio individual importante, o Golden Boy, entregue ao melhor jogador com menos de 21 anos na Europa.

Sob o comando do treinador, ganhou espaço na equipe italiana, chegando a marcar 15 gols no Campeonato Italiano na temporada 2008/2009. Porém, as lesões atrapalharam a carreira de Alexandre Pato.