Como foi a classificação para a Copa? Entenda sistema de 48 seleções

A Copa do Mundo FIFA 2026 vai inaugurar o formato com 48 seleções, ampliando o número de participantes, que antes eram 32 equipes. A ideia é tornar o Mundial mais inclusivo, com mais países tendo a chance de disputar a maior competição do mundo. Com mais vagas, seleções que antes raramente chegavam à Copa agora podem sonhar com a classificação.

Classificação

As eliminatórias continentais continuam sendo o canal para a classificação, organizadas por cada confederação, como CONMEBOL (América do Sul), UEFA (Europa), CONCACAF (Américas do Norte e Central), CAF (África), AFC (Ásia) e OFC (Oceania). Mas, com o novo sistema, o número de vagas diretas aumentou, especialmente em continentes com mais seleções.

Além das eliminatórias, haverá a repescagem intercontinental que definirá os últimos classificados, reunindo países de diferentes regiões brigando por vagas remanescentes.

Competição

Já na Copa, as 48 seleções serão divididas em 12 grupos com quatro equipes cada. Dessa fase inicial, avançarão os dois primeiros de cada grupo, totalizando 24 classificados, além dos oito melhores terceiros colocados. Com isso, a fase de mata-mata, com 32 países, começará com mais confrontos, aumentando a quantidade de jogos, a competitividade e as possíveis "zebras".

Com o novo formato, a Copa terá 104 partidas, enquanto as edições anteriores tiveram apenas 64. Na prática, isso significa mais dias de competição, mais jogos televisionados e mais chances para surpresas, zebras e histórias marcantes.

Sorteio

O sorteio da Copa, que acontecerá nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos, mantém suas regras básicas, com equipes distribuídas em potes conforme o ranking da FIFA e outras regras técnicas para garantir equilíbrio entre os grupos. Os países-sede — Estados Unidos, Canadá e México — já têm vaga garantida, e estarão entre as seleções de maior peso no sorteio.

O sorteio evitará que seleções da mesma confederação fiquem no mesmo grupo, exceto a Europa, que terá 16 representantes para apenas 12 grupos. Dessa forma, quatro grupos terão dois países europeus. Algumas seleções, como Espanha, Argentina, França e Inglaterra, serão sorteadas para grupos opostos, como forma de garantir que as seleções com melhores posições no ranking da FIFA só se enfrentem na final, caso avancem.