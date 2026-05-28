De Senegal a Arábia Saudita: as seleções pequenas que calaram gigantes na estreia da Copa

Argentina x Arábia Saudita: jogo de 2022 chamou a atenção após derrota da Albiceleste (Mohammad Karamali/Getty Images)
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Publicado em 28 de maio de 2026 às 06h02.
A Copa do Mundo costuma começar com pressão, expectativa e favoritismo pesando sobre as grandes seleções. Mas, em alguns casos, bastam 90 minutos para transformar previsões em caos, criar zebras históricas e marcar para sempre a trajetória de equipes consideradas menores.
Ao longo das edições do Mundial, seleções sem tradição ou longe do grupo das favoritas conseguiram derrubar gigantes logo na estreia, abalando candidatas ao título e mudando completamente o rumo da competição.
Relembre algumas das maiores surpresas já registradas em jogos de abertura de campanha.
Uma das maiores zebras da história recente das Copas aconteceu no Catar. Favorita ao título e dona de uma longa invencibilidade, a Argentina começou a Copa do Mundo de 2022 diante da Arábia Saudita cercada de expectativa. O cenário parecia previsível quando Lionel Messi abriu o placar ainda no primeiro tempo.
Mas o roteiro mudou completamente após o intervalo. Saleh e Al-Dawsari marcaram para os sauditas, que venceram por 2 a 1 e produziram um dos resultados mais inesperados da história dos Mundiais.
Apesar do tropeço, os argentinos conseguiram reagir ao longo da competição e terminaram levantando o troféu.
Poucas estreias tiveram impacto tão imediato quanto a de Senegal em 2002. Em sua primeira participação em Copas do Mundo, os africanos enfrentaram justamente a França, campeã mundial e europeia na época, recheada de estrelas e apontada como uma das favoritas ao bicampeonato.
Contra todos os prognósticos, Senegal venceu por 1 a 0, com gol de Papa Bouba Diop.
O resultado virou símbolo daquela edição. Os senegaleses chegaram às quartas de final, enquanto a França foi eliminada ainda na fase de grupos sem marcar um único gol.
Outra zebra histórica aconteceu já na abertura oficial da Copa do Mundo de 1990.
A Argentina de Diego Maradona chegava à Itália como atual campeã mundial. Do outro lado estava Camarões, seleção pouco cotada para fazer campanha relevante.
Mesmo terminando a partida com dois jogadores expulsos, os africanos venceram por 1 a 0, graças ao gol de François Omam-Biyik.
O triunfo abalou a competição logo no primeiro dia e ajudou a abrir caminho para a melhor campanha africana em Copas até então: Camarões chegou às quartas de final.
Quando se fala em zebras históricas, é impossível ignorar a Copa de 1966. A Coreia do Norte entrou no torneio sem tradição internacional e encontrou uma poderosa Itália na fase de grupos. O favoritismo europeu parecia absoluto.
No entanto, Pak Doo-ik marcou o gol da vitória norte-coreana por 1 a 0. A eliminação precoce italiana virou trauma nacional, enquanto os asiáticos avançaram às quartas de final e entraram definitivamente para a memória das Copas.
Nem toda surpresa envolve seleções consideradas pequenas em estrutura, mas algumas vitórias ainda conseguem desafiar completamente a lógica do torneio.
Campeã da Eurocopa em 2008 e apontada como favorita ao título mundial, a Espanha iniciou sua caminhada em 2010 diante da Suíça.
Os suíços venceram por 1 a 0, com gol de Gelson Fernandes, provocando um dos maiores choques daquela fase de grupos.
Curiosamente, a derrota não impediu a reação espanhola. A equipe se reorganizou, cresceu no mata-mata e terminou conquistando sua primeira Copa do Mundo.