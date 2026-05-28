De Senegal a Arábia Saudita: as seleções pequenas que calaram gigantes na estreia da Copa

A Copa do Mundo costuma começar com pressão, expectativa e favoritismo pesando sobre as grandes seleções. Mas, em alguns casos, bastam 90 minutos para transformar previsões em caos, criar zebras históricas e marcar para sempre a trajetória de equipes consideradas menores.

Ao longo das edições do Mundial, seleções sem tradição ou longe do grupo das favoritas conseguiram derrubar gigantes logo na estreia, abalando candidatas ao título e mudando completamente o rumo da competição.

Relembre algumas das maiores surpresas já registradas em jogos de abertura de campanha.

Arábia Saudita chocou a Argentina em 2022

Uma das maiores zebras da história recente das Copas aconteceu no Catar. Favorita ao título e dona de uma longa invencibilidade, a Argentina começou a Copa do Mundo de 2022 diante da Arábia Saudita cercada de expectativa. O cenário parecia previsível quando Lionel Messi abriu o placar ainda no primeiro tempo.

Mas o roteiro mudou completamente após o intervalo. Saleh e Al-Dawsari marcaram para os sauditas, que venceram por 2 a 1 e produziram um dos resultados mais inesperados da história dos Mundiais.

Apesar do tropeço, os argentinos conseguiram reagir ao longo da competição e terminaram levantando o troféu.

Senegal derrubou a campeã França em 2002

Poucas estreias tiveram impacto tão imediato quanto a de Senegal em 2002. Em sua primeira participação em Copas do Mundo, os africanos enfrentaram justamente a França, campeã mundial e europeia na época, recheada de estrelas e apontada como uma das favoritas ao bicampeonato.

Contra todos os prognósticos, Senegal venceu por 1 a 0, com gol de Papa Bouba Diop.

O resultado virou símbolo daquela edição. Os senegaleses chegaram às quartas de final, enquanto a França foi eliminada ainda na fase de grupos sem marcar um único gol.

Camarões surpreendeu a Argentina de Maradona em 1990

Outra zebra histórica aconteceu já na abertura oficial da Copa do Mundo de 1990.

A Argentina de Diego Maradona chegava à Itália como atual campeã mundial. Do outro lado estava Camarões, seleção pouco cotada para fazer campanha relevante.

Mesmo terminando a partida com dois jogadores expulsos, os africanos venceram por 1 a 0, graças ao gol de François Omam-Biyik.

O triunfo abalou a competição logo no primeiro dia e ajudou a abrir caminho para a melhor campanha africana em Copas até então: Camarões chegou às quartas de final.

Coreia do Norte surpreendeu a Itália em 1966

Quando se fala em zebras históricas, é impossível ignorar a Copa de 1966. A Coreia do Norte entrou no torneio sem tradição internacional e encontrou uma poderosa Itália na fase de grupos. O favoritismo europeu parecia absoluto.

No entanto, Pak Doo-ik marcou o gol da vitória norte-coreana por 1 a 0. A eliminação precoce italiana virou trauma nacional, enquanto os asiáticos avançaram às quartas de final e entraram definitivamente para a memória das Copas.

Suíça venceu a Espanha campeã europeia em 2010

Nem toda surpresa envolve seleções consideradas pequenas em estrutura, mas algumas vitórias ainda conseguem desafiar completamente a lógica do torneio.

Campeã da Eurocopa em 2008 e apontada como favorita ao título mundial, a Espanha iniciou sua caminhada em 2010 diante da Suíça.

Os suíços venceram por 1 a 0, com gol de Gelson Fernandes, provocando um dos maiores choques daquela fase de grupos.

Curiosamente, a derrota não impediu a reação espanhola. A equipe se reorganizou, cresceu no mata-mata e terminou conquistando sua primeira Copa do Mundo.