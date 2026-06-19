Quais seleções têm mais chances de ganhar a Copa 2026?

Com apenas uma rodada disputada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, o cenário de forças do torneio já começou a mudar.

Resultados como o empate da Espanha com Cabo Verde e a igualdade entre Portugal e República Democrática do Congo provocaram alterações nas projeções estatísticas para a disputa do título.

A principal mudança ocorreu na liderança do ranking elaborado por mestrandos da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp). Após golear a Argélia, a Argentina assumiu o primeiro lugar nas projeções, com 17,23% de chance de conquistar a Copa.

A Espanha, que liderava as previsões antes do início da competição, caiu para a segunda posição, com 11,29%. A Inglaterra manteve o terceiro lugar, com 9,45%.

Quais são as seleções favoritas ao título?

Segundo o modelo da FGV EMAp, estas são as dez seleções com maior probabilidade de vencer a Copa do Mundo de 2026:

Argentina — 17,23% Espanha — 11,29% Inglaterra — 9,45% França — 8,75% Alemanha — 7,40% Colômbia — 6,23% Marrocos — 4,74% Brasil — 4,14% Portugal — 3,95% Holanda — 3,77%

O Brasil aparece em oitavo lugar, com 4,14% de chance de título. A seleção subiu uma posição no ranking após o empate de Portugal com a República Democrática do Congo, resultado que reduziu a probabilidade portuguesa para 3,95%.

Entre as seleções mais bem posicionadas, Colômbia e Marrocos aparecem à frente de Brasil, Portugal e Holanda. A Colômbia tem 6,23% de chance de título, enquanto Marrocos soma 4,74%.

Como funciona o modelo da FGV

O modelo estatístico foi desenvolvido por mestrandos da FGV EMAp para prever os resultados da Copa do Mundo de 2026, disputada em junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

Para construir as projeções, foram usados dados de desempenho de 2.997 confrontos entre 187 seleções da FIFA nos últimos quatro anos. O modelo atribui peso maior aos jogos mais recentes e reduz gradualmente a relevância estatística dos confrontos mais antigos.

Partidas competitivas, como eliminatórias e torneios continentais, recebem mais importância do que amistosos. A lógica segue critérios oficiais da FIFA, segundo o material divulgado pela FGV EMAp.

A partir desses dados, o sistema simula o torneio inteiro, estima probabilidades de vitória para cada seleção e projeta o chaveamento mais provável, da fase de grupos até a final.

As projeções serão recalculadas ao longo da competição, conforme os resultados reais forem incorporados ao modelo.