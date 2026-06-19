A fórmula para vencer a Copa do Mundo: o que 84 anos de dados revelam

Toda Copa do Mundo gera as mesmas perguntas: posse de bola importa mais do que defesa? Times jovens batem times experientes? Existe um padrão estatístico por trás de quem levanta a taça?

A resposta, segundo décadas de estudos acadêmicos e modelos estatísticos aplicados ao torneio, tem mais nuances do que o senso comum sugere — e alguns dos fatores mais repetidos pela torcida contam menos do que se imagina.

Posse de bola: o mito mais derrubado pelos dados

Por décadas, a posse de bola foi tratada como sinônimo de controle e, por extensão, de vitória. Os números recentes contradizem essa ideia.

Um estudo sobre a fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 encontrou que não havia diferença estatística de posse de bola entre times que venceram, empataram ou perderam.

O que separava vencedores dos demais era outra coisa: a capacidade de chegar à linha de fundo do adversário e finalizar, especificamente, mais finalizações certas, mais recepções de bola atrás da linha defensiva adversária e mais rupturas de linha completadas.

Um estudo mais amplo, que analisou os Mundiais de 2014 e 2018 na Rússia e no Brasil, foi além: posse de bola, distância percorrida e até o valor de mercado dos elencos não tiveram influência estatística significativa sobre o resultado das partidas.

O que teve impacto comprovado foram erros defensivos, eficiência na conversão de chances em gols, sucesso em duelos individuais, sucesso em desarmes, finalizações geradas em contra-ataques e cruzamentos.

A conclusão dos pesquisadores foi a de que o jogo direto e marcação tendem a ser mais eficazes do que o estilo baseado em posse de bola.

O que realmente prediz vitória

Uma pesquisa que aplicou análise comparativa qualitativa aos 49 jogos da fase de grupos e mata-mata da Copa de 2022 chegou a uma conclusão que frustra quem busca uma fórmula única: nenhuma variável isolada é necessária para vencer uma partida.

Em vez disso, os times campeões combinam diferentes ingredientes dentro de três estilos de jogo identificáveis, um baseado em posse, um baseado em jogo direto e um terceiro que combina as duas abordagens.

A única variável que aparece em praticamente todas as configurações vencedoras, seja como fator central ou periférico, é a finalização certa.

Outro estudo, batizado de EFI, reforça esse padrão. Segundo a pesquisa, times vencedores têm significativamente mais finalizações dentro da área, mais rupturas de linha defensiva completadas e mais recepções de bola atrás da defesa adversária do que times derrotados, mas não têm mais posse de bola.

A eficiência ofensiva, e não o volume de toques na bola, é o que separa quem vence de quem perde.

Defesa sólida ainda é a base — mas não da forma que se imagina

Clean sheets continuam sendo um indicador forte de sucesso em torneios, mas o que sustenta esse número não é necessariamente dominar a posse de bola, e sim manter uma estrutura defensiva compacta e disciplinada, restringindo as chances de qualidade do adversário independentemente de quem controla mais a bola.

É o tipo de padrão que o próprio modelo da FGV identificou antes da estreia do Brasil contra o Marrocos: a seleção marroquina, apontada como levemente favorita pelo modelo bayesiano da instituição, não sofre gols em quase dois terços dos jogos que disputa — um dado puramente defensivo que pesou mais do que qualquer estatística ofensiva na hora de calcular as probabilidades.

Disciplina: cartão vermelho custa o dobro

Um levantamento que analisou 84 anos de história da Copa do Mundo, de 1930 a 2014, encontrou um padrão sobre disciplina. Segundo ele, times que recebem cartão vermelho perdem a uma taxa quase duas vezes maior do que times que terminam a partida com 11 jogadores.

Cartões amarelos têm efeito mais fraco isoladamente, mas times que estão perdendo tendem a acumular mais cartões à medida que a partida avança, um espiral de desespero tático que os dados captam de forma consistente.

Jogar em casa — ou perto dela — ainda pesa

O mesmo levantamento histórico mostrou que jogar no próprio continente do torneio aumenta as chances de avançar e vencer partidas, mesmo sem garantir o título.

Dos 20 campeões mundiais entre 1930 e 2014, 12 vieram do mesmo continente do país-sede, uma maioria expressiva.

Times europeus, em particular, têm desempenho muito superior quando o torneio acontece na Europa do que quando acontece nas Américas.

Brasil e Argentina são as únicas seleções sul-americanas que já venceram fora do próprio continente, o Brasil em 1958, 1970, 1994 e 2002, e a Argentina em 1986 e 2022.

O efeito, porém, não é absoluto, e nações que sediaram torneios sem ter tradição vencedora — caso de Camarões, Senegal e África do Sul, jogaram em casa ou em seu continente sem sequer chegar às semifinais. A vantagem geográfica desloca probabilidades, não garante resultados.

A elite histórica é mesmo diferente — e a diferença é mensurável

O mesmo estudo de 84 anos quantificou algo que a torcida sabe de forma intuitiva: a distância entre a elite histórica do futebol e o restante do mundo é real e persistente.

Brasil, Alemanha, Itália, França e Argentina não apenas vencem mais, mas marcam de forma mais eficiente e sofrem menos gols, e fazem isso de forma consistente década após década, não como um pico isolado de uma geração.

Idade do elenco: nem jovem nem velho, mas no lugar certo

A idade média de um elenco, isoladamente, tem pouca relação com o resultado final.

Na Copa de 2018, a Costa Rica tinha o elenco mais velho do torneio, com média de 29,6 anos — quase quatro anos mais velha que a Nigéria, dona do elenco mais jovem.

Nenhuma das duas passou da fase de grupos.

Quem venceu foi a França, com um elenco de valor de mercado mais alto entre todos os participantes, outro dado que reforça como qualidade individual dos jogadores pesa mais do que o número da carteira de identidade.

O detalhe mais interessante está na posição do gol: como goleiros têm carreiras mais longas do que jogadores de linha, a idade média dos goleiros campeões tende a ser mais alta do que a média geral do elenco — um padrão visível em seleções como Espanha, França e Alemanha, historicamente donas de goleiros de elite em idade mais avançada.

O que os modelos apontam para 2026

Aplicando esses princípios à Copa de 2026, os modelos estatísticos convergem em um ponto: não existe candidato isolado e destacado ao título, mas sim um grupo apertado de seleções com características parecidas.

O Goldman Sachs projeta a Espanha como favorita, com 26% de probabilidade de título, seguida por França, Inglaterra, Argentina e Brasil.

Já o modelo da Universidade de Reading, construído a partir do poder de ataque e defesa de cada seleção desde 2023, aponta a Argentina na frente, com Brasil em quarto — "virtualmente indistinguível" estatisticamente de França e Espanha, segundo o próprio responsável pelo modelo, o professor James Reade.

Simulações feitas por diferentes inteligências artificiais, incluindo Claude, ChatGPT, Gemini e Perplexity, também concordam num padrão.

O Brasil aparece consistentemente fora do topo, entre quinto e sexto lugar nas probabilidades de título — não por falta de talento individual, mas por penalidades ligadas a dois fatores que os próprios estudos acadêmicos identificam como relevantes: regularidade recente de resultados e solidez defensiva.

A seleção francesa, apontada com frequência entre as favoritas, combina justamente os dois elementos que a literatura aponta como mais determinantes, como consistência de resultados recentes e eficiência defensiva, média superior a dois gols marcados e menos de um sofrido por partida nos últimos dois anos, segundo o modelo do Claude.

O padrão que emerge de décadas de dados é, no fim, simples de enunciar e difícil de executar: não existe uma fórmula única para vencer uma Copa do Mundo, mas existe um conjunto de ingredientes que aparece, repetidamente, nos times que chegam até o fim — eficiência ofensiva acima de posse de bola, solidez defensiva, disciplina tática, e a vantagem, ainda que não decisiva, de jogar perto de casa.