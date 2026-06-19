A fórmula para vencer a Copa do Mundo: o que 84 anos de dados revelam

Copa do Mundo: o que um vencedor precisa ter? (Mauro PIMENTEL / AFP)
Repórter
Publicado em 19 de junho de 2026 às 07h41.
Toda Copa do Mundo gera as mesmas perguntas: posse de bola importa mais do que defesa? Times jovens batem times experientes? Existe um padrão estatístico por trás de quem levanta a taça?
A resposta, segundo décadas de estudos acadêmicos e modelos estatísticos aplicados ao torneio, tem mais nuances do que o senso comum sugere — e alguns dos fatores mais repetidos pela torcida contam menos do que se imagina.
Por décadas, a posse de bola foi tratada como sinônimo de controle e, por extensão, de vitória. Os números recentes contradizem essa ideia.
Um estudo sobre a fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 encontrou que não havia diferença estatística de posse de bola entre times que venceram, empataram ou perderam.
O que separava vencedores dos demais era outra coisa: a capacidade de chegar à linha de fundo do adversário e finalizar, especificamente, mais finalizações certas, mais recepções de bola atrás da linha defensiva adversária e mais rupturas de linha completadas.
Um estudo mais amplo, que analisou os Mundiais de 2014 e 2018 na Rússia e no Brasil, foi além: posse de bola, distância percorrida e até o valor de mercado dos elencos não tiveram influência estatística significativa sobre o resultado das partidas.
O que teve impacto comprovado foram erros defensivos, eficiência na conversão de chances em gols, sucesso em duelos individuais, sucesso em desarmes, finalizações geradas em contra-ataques e cruzamentos.
A conclusão dos pesquisadores foi a de que o jogo direto e marcação tendem a ser mais eficazes do que o estilo baseado em posse de bola.
Uma pesquisa que aplicou análise comparativa qualitativa aos 49 jogos da fase de grupos e mata-mata da Copa de 2022 chegou a uma conclusão que frustra quem busca uma fórmula única: nenhuma variável isolada é necessária para vencer uma partida.
Em vez disso, os times campeões combinam diferentes ingredientes dentro de três estilos de jogo identificáveis, um baseado em posse, um baseado em jogo direto e um terceiro que combina as duas abordagens.
A única variável que aparece em praticamente todas as configurações vencedoras, seja como fator central ou periférico, é a finalização certa.
Outro estudo, batizado de EFI, reforça esse padrão. Segundo a pesquisa, times vencedores têm significativamente mais finalizações dentro da área, mais rupturas de linha defensiva completadas e mais recepções de bola atrás da defesa adversária do que times derrotados, mas não têm mais posse de bola.
A eficiência ofensiva, e não o volume de toques na bola, é o que separa quem vence de quem perde.
Clean sheets continuam sendo um indicador forte de sucesso em torneios, mas o que sustenta esse número não é necessariamente dominar a posse de bola, e sim manter uma estrutura defensiva compacta e disciplinada, restringindo as chances de qualidade do adversário independentemente de quem controla mais a bola.
É o tipo de padrão que o próprio modelo da FGV identificou antes da estreia do Brasil contra o Marrocos: a seleção marroquina, apontada como levemente favorita pelo modelo bayesiano da instituição, não sofre gols em quase dois terços dos jogos que disputa — um dado puramente defensivo que pesou mais do que qualquer estatística ofensiva na hora de calcular as probabilidades.
Um levantamento que analisou 84 anos de história da Copa do Mundo, de 1930 a 2014, encontrou um padrão sobre disciplina. Segundo ele, times que recebem cartão vermelho perdem a uma taxa quase duas vezes maior do que times que terminam a partida com 11 jogadores.
Cartões amarelos têm efeito mais fraco isoladamente, mas times que estão perdendo tendem a acumular mais cartões à medida que a partida avança, um espiral de desespero tático que os dados captam de forma consistente.
O mesmo levantamento histórico mostrou que jogar no próprio continente do torneio aumenta as chances de avançar e vencer partidas, mesmo sem garantir o título.
Dos 20 campeões mundiais entre 1930 e 2014, 12 vieram do mesmo continente do país-sede, uma maioria expressiva.
Times europeus, em particular, têm desempenho muito superior quando o torneio acontece na Europa do que quando acontece nas Américas.
Brasil e Argentina são as únicas seleções sul-americanas que já venceram fora do próprio continente, o Brasil em 1958, 1970, 1994 e 2002, e a Argentina em 1986 e 2022.
O efeito, porém, não é absoluto, e nações que sediaram torneios sem ter tradição vencedora — caso de Camarões, Senegal e África do Sul, jogaram em casa ou em seu continente sem sequer chegar às semifinais. A vantagem geográfica desloca probabilidades, não garante resultados.
O mesmo estudo de 84 anos quantificou algo que a torcida sabe de forma intuitiva: a distância entre a elite histórica do futebol e o restante do mundo é real e persistente.
Brasil, Alemanha, Itália, França e Argentina não apenas vencem mais, mas marcam de forma mais eficiente e sofrem menos gols, e fazem isso de forma consistente década após década, não como um pico isolado de uma geração.
A idade média de um elenco, isoladamente, tem pouca relação com o resultado final.
Na Copa de 2018, a Costa Rica tinha o elenco mais velho do torneio, com média de 29,6 anos — quase quatro anos mais velha que a Nigéria, dona do elenco mais jovem.
Nenhuma das duas passou da fase de grupos.
Quem venceu foi a França, com um elenco de valor de mercado mais alto entre todos os participantes, outro dado que reforça como qualidade individual dos jogadores pesa mais do que o número da carteira de identidade.
O detalhe mais interessante está na posição do gol: como goleiros têm carreiras mais longas do que jogadores de linha, a idade média dos goleiros campeões tende a ser mais alta do que a média geral do elenco — um padrão visível em seleções como Espanha, França e Alemanha, historicamente donas de goleiros de elite em idade mais avançada.
Aplicando esses princípios à Copa de 2026, os modelos estatísticos convergem em um ponto: não existe candidato isolado e destacado ao título, mas sim um grupo apertado de seleções com características parecidas.
O Goldman Sachs projeta a Espanha como favorita, com 26% de probabilidade de título, seguida por França, Inglaterra, Argentina e Brasil.
Já o modelo da Universidade de Reading, construído a partir do poder de ataque e defesa de cada seleção desde 2023, aponta a Argentina na frente, com Brasil em quarto — "virtualmente indistinguível" estatisticamente de França e Espanha, segundo o próprio responsável pelo modelo, o professor James Reade.
Simulações feitas por diferentes inteligências artificiais, incluindo Claude, ChatGPT, Gemini e Perplexity, também concordam num padrão.
O Brasil aparece consistentemente fora do topo, entre quinto e sexto lugar nas probabilidades de título — não por falta de talento individual, mas por penalidades ligadas a dois fatores que os próprios estudos acadêmicos identificam como relevantes: regularidade recente de resultados e solidez defensiva.
A seleção francesa, apontada com frequência entre as favoritas, combina justamente os dois elementos que a literatura aponta como mais determinantes, como consistência de resultados recentes e eficiência defensiva, média superior a dois gols marcados e menos de um sofrido por partida nos últimos dois anos, segundo o modelo do Claude.
O padrão que emerge de décadas de dados é, no fim, simples de enunciar e difícil de executar: não existe uma fórmula única para vencer uma Copa do Mundo, mas existe um conjunto de ingredientes que aparece, repetidamente, nos times que chegam até o fim — eficiência ofensiva acima de posse de bola, solidez defensiva, disciplina tática, e a vantagem, ainda que não decisiva, de jogar perto de casa.