Copa do Mundo 2026: confira os resultados dos jogos do último sábado

No sábado, 13, quatro partidas movimentaram o torneio, com destaque para a estreia do Brasil. O Grupo C dominou o dia, mas os grupos B e D também entraram em cena com resultados surpreendentes.

Brasil empata com Marrocos em estreia tensa

A esperada estreia do Brasil no Mundial terminou sem vitória. No MetLife Stadium, em Nova Jersey, a seleção de Carlo Ancelotti ficou no empate por 1 a 1 com o Marrocos em um duelo de alto nível técnico e muita intensidade.

Os marroquinos foram superiores no início e abriram o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com Ismael Saibari. O Brasil respondeu rápido: aos 32, Vinicius Júnior arrancou em jogada individual e empatou em golaço. No segundo tempo, o ritmo caiu e o 1 a 1 ficou no placar até o apito final.

Com o resultado, o Brasil divide a segunda posição do Grupo C com o Marrocos, ambos com um ponto. A liderança ficou com a Escócia, que somou três pontos na mesma rodada.

Escócia vence Haiti com gol de McGinn

Voltando à Copa do Mundo após 28 anos de ausência, a Escócia estreou com vitória. Em Boston, os escoceses superaram o Haiti por 1 a 0, com gol do meio-campista John McGinn aos 28 minutos do primeiro tempo, após aproveitar um rebote na área.

O Haiti não facilitou e deu trabalho durante boa parte do confronto, mas a eficiência escocesa foi suficiente para garantir os três pontos. Com a vitória, a Escócia lidera o Grupo C e coloca pressão sobre Brasil e Marrocos já na segunda rodada.

Catar arranca empate histórico nos acréscimos

No Grupo B, a Suíça era favorita, mas saiu do jogo sem a vitória. No Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, o Catar empatou por 1 a 1 em uma virada dramática nos acréscimos.

A Suíça abriu o placar com Breel Embolo, de pênalti, e controlou a primeira etapa. Mas, já aos 49 minutos do segundo tempo, Boualem Khoukhi garantiu o empate catari em finalização que entrou no gol suíço. O resultado marcou o primeiro ponto do Catar na história das Copas do Mundo.

Austrália surpreende a Turquia na madrugada

Encerrando o terceiro dia do Mundial na madrugada de domingo, a Austrália protagonizou a zebra do torneio até aqui. No BC Place, em Vancouver, os Socceroos venceram a Turquia por 2 a 0 com eficiência cirúrgica, mesmo dominando apenas 34% da posse de bola.

O jovem Nestory Irankunda, de 20 anos, abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo em arrancada individual. No segundo tempo, Connor Metcalfe ampliou com um chute de fora da área para fechar o placar. A Turquia, que retornava à Copa após 24 anos de ausência, desperdiçou 30 finalizações ao longo do jogo.

Com o resultado, a Austrália assume a segunda posição do Grupo D, atrás dos Estados Unidos.

Próximos jogos

O Brasil volta a campo na sexta-feira, 19, contra o Haiti, às 21h30, no horário de Brasília. No mesmo dia, Marrocos e Escócia se enfrentam para definir quem vai à frente no Grupo C. Confira também a lista de jogos do dia 14 de junho.