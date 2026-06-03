Arrascaeta tem lesão de grau médio confirmada e aguarda decisão do Uruguai sobre a Copa

A seleção uruguaia ganhou um motivo de preocupação às vésperas daCopa do Mundo. Arrascaeta teve uma lesão de grau médio na panturrilha direita confirmada após exames realizados na noite de terça-feira, 2, e agora aguarda uma definição da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) sobre uma possível substituição na lista do Mundial.

O meia do Flamengo sentiu o problema logo nos primeiros minutos do treinamento da Celeste e precisou deixar a atividade antes do fim. Após relatar dores, ele foi encaminhado para avaliação médica, que constatou a lesão.

Corrida contra o relógio

O diagnóstico preocupa porque o tempo de recuperação para lesões desse tipo costuma ser mais longo. A situação é semelhante à de Neymar, que também se recupera de um problema na panturrilha, mas foi mantido na lista da Seleção Brasileira para a Copa.

Apesar da apreensão, a cúpula da AUF mantém a esperança de contar com o jogador durante o torneio. Antes da divulgação do resultado dos exames, o presidente da entidade, Ignacio Alonso, demonstrou confiança em relação à recuperação do atleta.

"Estamos confiantes de que isso não o impedirá de jogar a Copa do Mundo. Esperamos que seja esse o cenário, mas ainda não temos uma confirmação", afirmou.

Mais um problema físico

Arrascaeta já enfrentava uma corrida contra o tempo para chegar em condições ao Mundial. Em maio, o meia sofreu uma fratura na clavícula durante uma partida da Libertadores e trabalhava para acelerar o processo de recuperação. Desta vez, no entanto, o problema é diferente e não tem relação com a lesão anterior.

O regulamento da Fifa permite que uma seleção substitua um jogador lesionado até 24 horas antes da estreia na competição. Entretanto, o substituto obrigatoriamente precisa estar entre os nomes incluídos na lista preliminar enviada anteriormente pela federação.

Integrante do Grupo H, o Uruguai estreia na Copa do Mundo diante da Arábia Saudita, no dia 15 de junho, em Miami. A chave ainda conta com Espanha e Cabo Verde.