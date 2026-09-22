Como anda o EX5 EM-i, primeiro Geely nacional

A Renault Geely do Brasil investirá mais R$ 2 bilhões no mercado nacional, totalizando R$ 5,8 bilhões de aportes até o fim de 2027 para a produção de novos modelos do grupo sino-francês, formado há quase um ano.

O primeiro modelo nacional da parceria é o SUV híbrido EX5 EM-i, produzido desde o início do mês e com lançamento previsto para o último trimestre, quando serão revelados preços e configurações de equipamentos.

Enquanto o EX5 EM-i nacional não chega, o importado é vendido em três versões:

EX5 EM-i Pro: R$ 189.990

EX5 EM-i Max: R$ 209.990

EX5 EM-i Ultra: R$ 234.990

Como é o Geely EX5 EM-i

A lista de equipamentos é atraente desde a versão de entrada, mas somente na Max e na Ultra (avaliada por EXAME Casual) é que estão itens como faróis full LED com fachos baixo e alto automáticos, lanternas de LED, teto solar panorâmico, porta-malas com abertura automática, rodas de 19″, retrovisor interno eletrocrômico, luz ambiente e bancos dianteiros com ajustes elétricos e ventilação, além de memória para o do motorista.

Caso as configurações de equipamentos do EX5 EM-i importado sejam mantidas no modelo nacional, o consumidor ainda levará ar-condicionado digital, câmera 360°, head-up display, sistema de som com 16 alto-falantes e 1.000 watts, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de manutenção em faixa, frenagem automática de emergência, assistente de mudança de faixa e seis airbags.

A Ultra ainda oferece a exclusividade do tom caramelo, que ameniza o caráter genérico da cabine dos carros chineses, quase sempre formada por uma espécie de smartphone na horizontal (de 10,2 polegadas no EX5 EM-i) no lugar do painel, uma tela (15,4 polegadas) no centro e um console elevado, que invariavelmente sustenta um carregador por indução e um ou outro botão físico.

Tudo empacotado dentro de 4,74 metros de comprimento, 1,91 m de largura, 1,68 m de altura e (ótimos) 2,75 m de distância entre-eixos. Os 428 litros de capacidade do porta-malas podem parecer apenas razoáveis para um SUV desse porte, mas há uma boa explicação: no lugar do limitado kit de reparo, cada vez mais comum, o EX5 EM-i traz um estepe temporário, instalado sob o assoalho do compartimento.

Como anda

Baseado na plataforma GEA (Global Intelligent Electric Architecture), o EX5 EM-i utiliza um motor 1.5 aspirado, movido a gasolina e acoplado a um motor elétrico, este por sua vez amparado por uma bateria de 29,8 kWh. O resultado dos 262 cavalos de potência e 38,7 kgfm de torque combinados é um carro disponível para qualquer situação que demande agilidade e rapidez.

De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), a autonomia elétrica é de 111 km.

Tal como o interior, o ajuste de suspensão – McPherson no eixo dianteiro e multilink no traseiro – do EX5 EM-i segue o padrão dos modelos chineses, acertado para o conforto, o que o modelo esbanja no rodar.

RGdB

Em novembro de 2025, as duas empresas anunciaram o acordo que estabelece a participação de 26,4% da marca chinesa na operação da francesa, constituindo-se a Renault Geely do Brasil.

Na sequência veio a confirmação de R$ 3,8 bilhões destinados ao complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), onde a Renault – e agora também a Geely – produz sua linha atual. O objetivo é saltar dos atuais 5% para 10% de participação no mercado brasileiro nos próximos cinco anos.

Para Fabrice Cambolive, Presidente do Conselho da Renault Geely do Brasil e CEO Renault Brand, “este novo investimento demonstra nossa confiança no Brasil como mercado de crescimento estratégico para a Renault. Por meio de uma parceria ganha-ganha, estamos acelerando a chegada de veículos eletrificados, competitivos e acessíveis”.

“Mais do que lançar novos produtos, estamos preparando nossas operações para o futuro, associando as forças das marcas Renault e Geely para oferecer aos clientes brasileiros tecnologias de ponta produzidas localmente”, complementa Ariel Montenegro, Presidente e CEO da Renault Geely do Brasil.