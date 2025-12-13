Esporte

Qual horário do jogo do Flamengo hoje?

A partida entre Flamengo e Pyramids é válida pela semifinal da Copa Intercontinental

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 15h22.

O Flamengo enfrenta o Pyramids neste sábado, 13 de dezembro, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, Catar.

O vencedor do confronto garante vaga na final, onde enfrentará o PSG no dia 17 de dezembro. A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, ge tv, Sportv e CazéTV.

O Flamengo se classificou para a semifinal após vencer o Cruz Azul por 2 a 1, com dois gols de Arrascaeta. Já o Pyramids eliminou, nas fases anteriores, o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O time brasileiro chega como favorito, mas, devido ao curto espaço de tempo entre as quartas e semifinais da competição (apenas três dias), o técnico Filipe Luís pode promover algumas mudanças no time titular.

Como chega o Flamengo

A equipe comandada por Filipe Luís ainda é um mistério, já que o técnico deve realizar algumas alterações devido ao calendário apertado entre as fases da Copa Intercontinental. O Flamengo conta com a estrela de Arrascaeta e a experiência de jogadores como Bruno Henrique e Léo Pereira para tentar garantir a vitória.

Como chega o Pyramids

Treinado pelo croata Krunoslav Jurcic, o Pyramids tem como destaque o artilheiro Fiston Mayele, da República Democrática do Congo, e o atacante brasileiro Ewerton Silva. Na véspera do confronto com o Flamengo, Jurcic afirmou que este será o "maior jogo da história do Pyramids" e prometeu atenção especial à marcação em Arrascaeta, peça-chave do time adversário.

Onde assistir ao vivo Flamengo x Pyramids hoje pela Copa Intercontinental?

O jogo deste sábado, às 14h, entre Flamengo e Pyramids terá transmissão ao vivo pela Globo, ge tv, Sportv e CazéTV.

Prováveis escalações de Flamengo x Pyramids

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Pyramids (Técnico: Krunoslav Jurcic)

El Shenawy; Chibi, Galal (Gabr), Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Touré, Zalaka, Atef e Hafez (Ewerton); Mayele.

Acompanhe tudo sobre:FlamengoFutebol

Mais de Esporte

Barcelona x Osasuna: onde assistir, horário e escalações da La Liga

Flamengo x Pyramids: onde assistir, horário e escalações da Copa Intercontinental

Jogos de hoje, sábado, 13 de dezembro: onde assistir ao vivo e horários

Como a 'marca' Flamengo está se espalhando pelo planeta

Mais na Exame

Mercados

SpaceX informa funcionários sobre preparação para IPO em 2026

Mundo

Enchentes deixam mais de mil mortos na Indonésia

Pop

Peter Greene: 10 filmes do ator além de 'O Máscara' e 'Pulp Fiction'

Brasil

Procon de SP notifica Uber e 99 por 'preços abusivos'