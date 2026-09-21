Clubes aprovam redução gradual de estrangeiros no futebol brasileiro até 2030

Os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro aprovaram nesta segunda-feira a proposta apresentada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para reduzir de forma gradual o número de jogadores estrangeiros permitidos por partida nas competições nacionais a partir de 2027.

A medida tem como principal objetivo ampliar o espaço para atletas formados nas categorias de base dos clubes brasileiros. Atualmente, cada equipe pode relacionar até nove jogadores estrangeiros por jogo.

Com a mudança aprovada, o limite passará por uma redução progressiva ao longo dos próximos anos. Em 2027, os clubes poderão utilizar até oito atletas estrangeiros por partida. O número cairá para sete em 2028, seis em 2029 e chegará a cinco jogadores em 2030.

A decisão ocorre em meio ao crescimento da presença de atletas de outros países no futebol nacional. Na temporada de 2026, foram utilizados 172 jogadores estrangeiros nas competições brasileiras, número 15 superior ao registrado no ano anterior.

Incentivo à formação de jovens

Além da restrição gradual aos estrangeiros, os clubes também aprovaram uma alteração nas regras de inscrição de jogadores para o Campeonato Brasileiro com foco no fortalecimento das categorias de base.

A partir de 2027, cada equipe poderá registrar até 50 atletas na competição, mas pelo menos 20 deles deverão ter até 23 anos de idade. A exigência também será ampliada de forma gradual nos anos seguintes.

Pelo planejamento aprovado, o número mínimo de jogadores com até 23 anos passará a crescer progressivamente até alcançar 25 atletas por elenco em 2030.

A expectativa da CBF é que as novas regras estimulem o desenvolvimento de jovens talentos, aumentem o espaço para jogadores formados nos clubes e reforcem o papel das categorias de base na formação do futebol brasileiro nos próximos anos.

CBF define horários padronizados para o futebol a partir de 2027

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira uma série de mudanças para o futebol nacional após reunião com representantes dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.