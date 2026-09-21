CBF define horários padronizados para o futebol a partir de 2027; veja o que vai mudar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira uma série de mudanças para o futebol nacional após reunião com representantes dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Além da aprovação da redução gradativa do limite de jogadores estrangeiros por equipe, os clubes também deram aval à padronização de datas e horários das partidas a partir da temporada de 2027.

Entre as principais alterações está a criação de faixas fixas para os jogos aos domingos, com o tradicional horário das 11h passando a integrar o calendário regular das competições nacionais.

Horário do sábado

Já aos sábados, a mudança será ainda mais significativa. As partidas não poderão mais começar às 21h ou 21h30, horários frequentemente alvo de críticas de torcedores e clubes. Com a nova regra, o limite para o início dos confrontos será às 19h30.

A medida faz parte de um pacote de ajustes discutido entre a CBF e os clubes com o objetivo de melhorar a experiência dos torcedores, facilitar a logística das equipes e criar uma programação mais previsível para as competições do futebol brasileiro a partir de 2027.

Flamengo na ponta e Corinthians na lanterna: o Brasileirão no 2º turno

A disputa do Campeonato Brasileiro de 2026 entrou em sua reta decisiva com cenários contrastantes entre as equipes na tabela do segundo turno.

Com o término oficial da 28ª rodada, a competição demonstra quais clubes conseguiram ajustar seus elencos para a metade final do torneio e quais sofrem com instabilidades crônicas.

O Flamengo demonstrou força máxima ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1 diante de sua torcida no Maracanã. Esse resultado de peso elevou o Rubro-Negro a 20 pontos conquistados em nove partidas disputadas no 2º turno.

Com essa campanha consistente, a equipe carioca garantiu a manutenção isolada na liderança da classificação da segunda metade do campeonato, ampliando sua vantagem sobre os principais concorrentes diretos ao longo das últimas rodadas.

Na cola do líder, o Cruzeiro e o Santos aparecem respectivamente na segunda e terceira colocações da tabela do returno.