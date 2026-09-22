Análise: Sob pressão eleitoral, Lula faz discurso de candidato na ONU ao citar Bets e 6x1

A 12 dias do primeiro turno das eleições brasileiras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou, em sua fala na abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, nesta terça-feira, 22, um discurso de candidato, com claras sinalizações de bandeiras de campanha voltadas ao público brasileiro. A líderes de todos os continentes do planeta, Lula temperou suas já esperadas defesas do multilateralismo e de uma reforma das Nações Unidas com críticas a casas de apostas, à defesa do fim da escala 6x1 e do combate ao crime organizado, temas de sua agenda eleitoral.

A viagem representa para Lula uma oportunidade de pautar o debate público no Brasil após semanas em que a agenda política foi dominada pelos desdobramentos do caso Banco Master e por seus efeitos sobre o Supremo Tribunal Federal (STF). A crise na Corte ganhou dimensão eleitoral depois da divulgação de mensagens envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes e das disputas internas sobre como conduzir as investigações. Embora nada disso esteja relacionado a Lula, a campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) passou a explorar o episódio para tentar conectá-lo politicamente ao ministro e ao desgaste do Supremo.

Na ONU, o conteúdo doméstico foi o protagonista do discurso de Lula. Mesmo nos recados que procurou dar ao governo dos Estados Unidos e ao presidente Donald Trump, ao criticar, por exemplo, tentativas de ingerência externa em eleições na região, Lula o fez reforçando o discurso de soberania nacional que já vem adotando em sua campanha. Lula disse que "voltamos a presenciar a ingerência externa em processos eleitorais" e que "o Brasil não cabe no quintal de ninguém". Também atacou o uso de tarifas como instrumento de "coerção e chantagem". Mesmo sem citações nominais aos Estados Unidos e a Trump, ficou claro a quem e a que o presidente se referia.

Em uma eleição em que a segurança pública figura como a maior preocupação dos eleitores, Lula também buscou mostrar que o governo combate o crime organizado, sem abrir mão do discurso de soberania. Afirmou que o Brasil não vai "terceirizar a responsabilidade" de defender suas fronteiras e dispensou, em outro recado aos EUA, "porta-aviões vigiando nossas águas". Em vez disso, cobrou cooperação para interromper os fluxos de armas e dinheiro que abastecem as organizações criminosas.

Bets e escala 6x1

Lula escolheu levar ao plenário da ONU a "indústria bilionária das bets". Afirmou que o Brasil não tolerará esse modelo de negócio e exaltou o Pix. Na sequência, incluiu entre os objetivos do país acabar com a escala 6x1, para assegurar dois dias de descanso por semana aos trabalhadores. Mais do que apresentar resultados de governo, Lula enumerou pautas que considera populares e que hoje fazem parte da disputa eleitoral.

No encerramento, ao lembrar que os brasileiros irão às urnas em 4 de outubro, Lula buscou se contrapor a Flávio Bolsonaro sem mencioná-lo diretamente. Afirmou que o eleitorado decidirá "entre democracia e negacionismo" e entre "um futuro de mais oportunidades" e "um passado de exclusão".

Em outra indireta ao seu principal rival nas urnas, Lula disse que há quem se associe a "interesses estrangeiros contrários ao país" e encerrou afirmando que a democracia brasileira "pertence aos brasileiros". A mensagem, embora proferida diante de chefes de Estado, é dirigida diretamente ao eleitor que acompanhará a campanha nas próximas duas semanas e busca reavivar a ideia de que a família Bolsonaro atua contra os interesses nacionais em um suposto conluio com o governo americano.

Escolha das reuniões bilaterais

A inflexão eleitoral já era evidente antes mesmo do discurso da ONU, quando Lula decidiu permanecer por menos de 48 horas em solo americano para voltar ao Brasil o mais rápido possível. A avaliação no entorno do presidente era de que o discurso seria, como foi, uma oportunidade para que Lula adotasse um tom crítico em relação a Trump — mas sem incitar uma reação do americano — e projetasse uma boa relação com líderes internacionais. A escolha de receber, em reuniões bilaterais, líderes de esquerda, como o jovem e progressista prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, e o veterano esquerdista Bernie Sanders, também serviu a esse propósito.

As escolhas de Lula sobre com quem se encontraria em sua breve passagem por Nova York contrastaram com a ausência de qualquer tratativa para conversar pessoalmente com Trump, ainda que por fugazes segundos nos bastidores da Assembleia. A decisão é consciente e decorre da avaliação de que Brasília e Washington já reconstruíram canais de diálogo sobre o tarifaço, mas que só darão algum resultado depois das eleições.

Em agosto, Lula tomou a iniciativa de telefonar para Trump, numa conversa de 1h20, na qual defendeu a retomada das negociações sobre o tarifaço. O contato levou as equipes dos dois países a voltarem à mesa a partir de 31 de agosto.