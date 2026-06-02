Esporte

Arrascaeta fora da Copa? Meia sofre lesão a poucos dias do torneio

Informação foi divulgada pela mídia uruguaia nesta terça-feira, 2, após escalação do jogador do Flamengo ser confirmada

Arrascaeta: jogador do Flamengo é camisa 10 da seleção uruguaia ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))

Arrascaeta: jogador do Flamengo é camisa 10 da seleção uruguaia ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de junho de 2026 às 13h34.

Arrascaeta, meia uruguaio e estrela do Flamengo, poderá ficar fora da Copa do Mundo de 2026. O atleta, convocado pela bicampeã mundial, sentiu uma lesão na panturrilha e fará exames para monitorar a gravidade do quadro.

A informação foi divulgada nesta terça-feira, 2, pela rádio uruguaia Carve Deportiva e foi confirmada pelo Globo Esporte.

Arrascaeta na seleção uruguaia

O jogador foi confirmado como camisa 10 da seleção sul-americana nesta terça-feira e é parte importante do elenco uruguaio para a Copa de 2026 comandado pelo técnico Marcelo Bielsa.

Confira a escalação do Uruguai

  • Goleiros: Sergio Rochet, Fernando Muslera e Santiago Mele.
  • Defensores: Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña e Agustín Álvarez.
  • Meio-campistas: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, De Arrascaeta, Facundo Pellistri, Nicolás De La Cruz, Rodrigo Zalazar, Maximiliano Araújo e Brian Rodríguez.
  • Atacantes: Rodrigo Aguirre, Federico Viñas e Darwin Núñez.

Prêmio Bola de Prata em 2025

Arrascaeta foi coroado como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2025 pela premiação Bola de Prata, realizada pela ESPN.

Essa já é a quinta Bola de Ouro de Arrascaeta (2019, 2020, 2022 e 2023), que agora se iguala a outro ídolo do Flamengo: Zico.

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