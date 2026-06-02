Arrascaeta fora da Copa? Meia sofre lesão a poucos dias do torneio

Arrascaeta: jogador do Flamengo é camisa 10 da seleção uruguaia ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 2 de junho de 2026 às 13h34.
Arrascaeta, meia uruguaio e estrela do Flamengo, poderá ficar fora da Copa do Mundo de 2026. O atleta, convocado pela bicampeã mundial, sentiu uma lesão na panturrilha e fará exames para monitorar a gravidade do quadro.
A informação foi divulgada nesta terça-feira, 2, pela rádio uruguaia Carve Deportiva e foi confirmada pelo Globo Esporte.
O jogador foi confirmado como camisa 10 da seleção sul-americana nesta terça-feira e é parte importante do elenco uruguaio para a Copa de 2026 comandado pelo técnico Marcelo Bielsa.
Arrascaeta foi coroado como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2025 pela premiação Bola de Prata, realizada pela ESPN.
Essa já é a quinta Bola de Ouro de Arrascaeta (2019, 2020, 2022 e 2023), que agora se iguala a outro ídolo do Flamengo: Zico.