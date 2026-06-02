Arrascaeta fora da Copa? Meia sofre lesão a poucos dias do torneio

Arrascaeta, meia uruguaio e estrela do Flamengo, poderá ficar fora da Copa do Mundo de 2026. O atleta, convocado pela bicampeã mundial, sentiu uma lesão na panturrilha e fará exames para monitorar a gravidade do quadro.

A informação foi divulgada nesta terça-feira, 2, pela rádio uruguaia Carve Deportiva e foi confirmada pelo Globo Esporte.

Arrascaeta na seleção uruguaia

O jogador foi confirmado como camisa 10 da seleção sul-americana nesta terça-feira e é parte importante do elenco uruguaio para a Copa de 2026 comandado pelo técnico Marcelo Bielsa.

Confira a escalação do Uruguai

Goleiros: Sergio Rochet, Fernando Muslera e Santiago Mele.

Sergio Rochet, Fernando Muslera e Santiago Mele. Defensores: Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña e Agustín Álvarez.

Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña e Agustín Álvarez. Meio-campistas: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, De Arrascaeta, Facundo Pellistri, Nicolás De La Cruz, Rodrigo Zalazar, Maximiliano Araújo e Brian Rodríguez.

Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, De Arrascaeta, Facundo Pellistri, Nicolás De La Cruz, Rodrigo Zalazar, Maximiliano Araújo e Brian Rodríguez. Atacantes: Rodrigo Aguirre, Federico Viñas e Darwin Núñez.

Prêmio Bola de Prata em 2025

Arrascaeta foi coroado como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2025 pela premiação Bola de Prata, realizada pela ESPN.

Essa já é a quinta Bola de Ouro de Arrascaeta (2019, 2020, 2022 e 2023), que agora se iguala a outro ídolo do Flamengo: Zico.