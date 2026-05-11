Capital 'Praia' e 'país do mate': os adversários da Espanha na Copa

A caminhada dos espanhóis em busca do bicampeonato da Copa do Mundo começa no grupo H, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. A estreia da seleção europeia acontece no dia 15 de junho, contra os africanos.

A EXAME preparou um guia repleto de curiosidades sobre os primeiros adversários da seleção espanhola na Copa, que começa dia 11 de junho.

O país do mate

A Espanha já enfrentou o Uruguai dez vezes no futebol masculino principal. O retrospecto é favorável aos espanhóis, com cinco vitórias e cinco empates. Um dos encontros mais marcantes aconteceu na Copa das Confederações de 2013, quando os espanhóis venceram por 2 a 1 em um duelo entre duas seleções campeãs mundiais.

Fora das quatro linhas, apesar de ser pequeno quando falamos em tamanho de território (menor que o estado de São Paulo), o Uruguai tem uma forte identidade cultural principalmente quando falamos de literatura. O país é o berço de nomes como Eduardo Galeano, autor do clássico "As veias abertas da América Latina".

O Uruguai também é famoso pela tradição do mate, consumido praticamente como um ritual social nacional, além de ter uma das legislações mais progressistas da América do Sul em temas sociais e políticos.

Cidades sagradas de Meca e Medina

A Espanha enfrentou a Arábia Saudita três vezes na história do futebol masculino principal. Os confrontos aconteceram em amistosos internacionais e em Copa do Mundo, com amplo domínio espanhol no retrospecto, totalizando três vitórias. No único confronto em Copas, em 2006, vitória da Espanha por 1 a 0.

Muçulmanos dentro da Grande Mesquita em Meca, Arábia Saudita (Ali Jarekji/Reuters)

A Arábia Saudita é um dos países mais influentes do Oriente Médio, tanto politicamente quanto economicamente. Sua capital, Riad, cresce em ritmo acelerado e mistura megaprojetos futuristas com tradições históricas da Península Arábica.

O país abriga as cidades sagradas de Meca e Medina, os locais mais importantes do islamismo, recebendo milhões de peregrinos todos os anos. Além disso, a economia saudita está entre as mais impactadas pela produção de petróleo, elemento que transformou o país em potência global nas últimas décadas.

Capital? Praia!

A Espanha nunca enfrentou Cabo Verde no futebol masculino principal. O duelo do Mundial de 2026 será o primeiro entre as equipes.

Cabo Verde é um arquipélago vulcânico localizado no Oceano Atlântico, na costa oeste africana, e possui uma identidade cultural extremamente ligada à música e ao mar.

A capital, Praia, é o principal centro urbano do país, mas muitas das ilhas mantêm paisagens quase intocadas, com praias, montanhas e formações vulcânicas impressionantes. O país também ganhou projeção internacional pela música de Cesária Évora, conhecida como a “diva dos pés descalços”, que ajudou a espalhar os ritmos cabo-verdianos pelo mundo. Outro detalhe curioso é que, apesar do território pequeno, Cabo Verde tem uma enorme diáspora, com mais cabo-verdianos vivendo fora do país do que dentro dele.