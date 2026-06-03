Brasil inicia preparação para a Copa em CT de R$ 500 milhões nos EUA

Seleção: equipe se prepara para o último amistoso antes da estreia da Copa do Mundo (Créditos: Rafael Ribeiro/CBF)
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Publicado em 3 de junho de 2026 às 10h20.
A seleção brasileira iniciou a preparação para a Copa do Mundo, nos Estados Unidos, na última terça-feira, 2. A equipe, comandada por Carlo Ancelotti, fez seu primeiro treino no local que será sua sede durante o Mundial de 2026: o Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, nos Estados Unidos.
O CT pertence ao New York Red Bulls, da MLS, e foi inaugurado no fim de abril. Com isso, a Seleção terá um espaço praticamente novo para suas atividades. O investimento para a construção do espaço foi de mais de US$ 100 milhões (R$ 500 milhões).
Além da Seleção, o New York Red Bulls também poderá utilizar o espaço, mas em horários diferentes aos da equipe brasileira.
O centro de treinamentos está localizado a 15 minutos do hotel em que a Seleção está hospedada, em Nova Jersey, além de ser bem próximo ao estádio MetLife, onde o Brasil estreará diante do Marrocos, no dia 13 de junho.
Segundo o ge, o espaço tem oito campos de futebol, sendo que dois estão destinados à Seleção Brasileira. Ambos foram preparados pela Fifa com o mesmo gramado que será utilizado durante a Copa do Mundo.
Além disso, a Canarinho também terá vestiários, academia, área de recuperação, reabilitação e tratamento à disposição. Salas de reunião, piscinas e saunas também estarão disponíveis para o elenco brasileiro.
Um dos motivos que facilitou o aluguel do espaço pela CBF foi a relação de Carlo Ancelotti com Jurgen Klopp, ex-técnico do Liverpool e chefe da Red Bull.
Inclusive, o centro de treinamento era considerado o favorito da delegação brasileira desde o sorteio dos grupos, realizado em dezembro.
O Brasil se prepara para amistoso contra o Egito, no dia 6 de junho. Depois, estreia contra o Marrocos, no dia 13. Na sequência, encara o Haiti, no dia 19, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, em 24 de junho.