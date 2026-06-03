Brasil inicia preparação para a Copa em CT de R$ 500 milhões nos EUA

O CT pertence ao New York Red Bulls, da MLS, e foi inaugurado no fim de abril. Com isso, a Seleção terá um espaço praticamente novo para suas atividades. O investimento para a construção do espaço foi de mais de US$ 100 milhões (R$ 500 milhões).

Além da Seleção, o New York Red Bulls também poderá utilizar o espaço, mas em horários diferentes aos da equipe brasileira.