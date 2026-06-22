Argentina deu sorte no grupo da Copa do Mundo? Veja análise

A Argentina chegou à Copa do Mundo de 2026 como uma das principais favoritas ao título e, pelo menos na fase de grupos, o sorteio parece ter colaborado com esse objetivo. Inserida no Grupo J ao lado de Áustria, Argélia e Jordânia, a atual campeã mundial ficou longe de alguns dos adversários mais temidos do torneio.

A estreia reforçou essa percepção. Os argentinos venceram a Argélia por 3 a 0 e assumiram a liderança da chave, enquanto a Áustria derrotou a Jordânia por 3 a 1. Agora, o confronto entre os dois vencedores da primeira rodada pode encaminhar a classificação ao mata-mata.

Grupo sem outras potências favorece a Argentina

Em comparação com outras chaves da Copa do Mundo, o Grupo J não conta com uma segunda seleção tradicional do futebol mundial. Argentina, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Brasil e Portugal ficaram distribuídos em grupos diferentes, evitando confrontos de peso logo na primeira fase.

Isso faz com que a equipe comandada por Lionel Scaloni entre em praticamente todos os jogos como favorita. Além da Jordânia, considerada uma das seleções menos experientes do torneio, a Argélia também não chega entre as candidatas a uma campanha de destaque.

A situação é diferente da enfrentada por seleções que precisaram dividir espaço com adversários de maior tradição logo no início da competição. Por exemplo, no Grupo H, duas seleções campeãs se enfrentam: Espanha e Uruguai.

Áustria surge como principal ameaça

Se o grupo parece acessível, isso não significa ausência de desafios. A Áustria chega como a equipe com maior potencial para atrapalhar os planos argentinos.

Sob o comando de Ralf Rangnick, os austríacos construíram uma identidade baseada em intensidade, pressão alta e organização coletiva. Embora não tenham o mesmo peso histórico da Argentina, os europeus vêm se consolidando como uma seleção capaz de competir contra adversários de alto nível.

A vitória sobre a Jordânia na estreia reforçou essa impressão e transformou o duelo desta segunda, 22, em uma das partidas mais interessantes da segunda rodada.

Classificação é obrigação para os argentinos

Pela diferença técnica entre os elencos, qualquer cenário que não envolva a classificação da Argentina seria tratado como uma das maiores surpresas da Copa do Mundo.

A questão, portanto, não parece ser se os argentinos avançarão, mas em qual posição terminarão o grupo e qual será o desempenho apresentado ao longo da fase inicial.

Uma vitória diante da Áustria deixaria a equipe muito próxima da liderança da chave e permitiria chegar à última rodada contra a Jordânia em situação confortável.

Teste real ainda está por vir

Embora o Grupo J esteja longe de ser considerado um "grupo da morte", a Argentina ainda precisa confirmar em campo o favoritismo apontado antes do torneio.

O sorteio colocou os campeões mundiais em uma situação relativamente favorável, sem a presença de outras potências e com adversários teoricamente inferiores.

Ainda assim, confrontos como o desta segunda contra a Áustria servirão para mostrar se a equipe tem condições de transformar o favoritismo em uma campanha sólida rumo às fases decisivas da Copa do Mundo.