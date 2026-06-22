Grupo A da Copa do Mundo: como está a classificação

O Grupo A da Copa do Mundo chega à última rodada da fase de classificação com México garantido nas oitavas de final.

Líder isolado com seis pontos, a seleção mexicana só depende de si mesma para confirmar a vaga, enquanto Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul ainda brigam pela segunda posição — e até por uma vaga entre os melhores terceiros colocados do torneio.

3ª rodada

África do Sul x Coreia do Sul (24/06, quarta, 22h, no El Gigante de Acero)

República Tcheca x México (24/06, quarta, 22h, na Azteca).

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.

Legenda: P = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | GP = Gols Pró | GC = Gols Contra | SG = Saldo de Gols | % = Aproveitamento