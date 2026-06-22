Esporte

Fase de grupos copa 2026

Grupo A da Copa do Mundo: como está a classificação

Última rodada definirá o segundo classificado do grupo e pode garantir vaga a um dos melhores terceiros colocados

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 11h31.

O Grupo A da Copa do Mundo chega à última rodada da fase de classificação com México garantido nas oitavas de final.

Líder isolado com seis pontos, a seleção mexicana só depende de si mesma para confirmar a vaga, enquanto Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul ainda brigam pela segunda posição — e até por uma vaga entre os melhores terceiros colocados do torneio.

3ª rodada

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.

Legenda: P = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | GP = Gols Pró | GC = Gols Contra | SG = Saldo de Gols | % = Aproveitamento

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